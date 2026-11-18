Lo que parecía un negocio dedicado a la comercialización de prendas militares terminó bajo la lupa de las autoridades.

En varios inmuebles de Bogotá se confeccionaban uniformes e insignias de uso exclusivo de la Fuerza Pública que, según las investigaciones, habrían sido enviados a departamentos del norte del país para abastecer ilegalmente a grupos terroristas.

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El operativo se desarrolló mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento en tres localidades de la capital: Usme, Kennedy y Engativá. Las autoridades lograron desarticular una fábrica clandestina que utilizaba varios inmuebles como ‘talleres satélite’ para fabricar este tipo de prendas.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue la fachada que, presuntamente, permitía ocultar la actividad. De acuerdo con el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los establecimientos utilizados era un local comercial dedicado a la confección de prendas militares, ubicado en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.

Policía Metropolitana de Bogotá desmantela fabrica ilegal de dotación militar para grupos terroristas Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Policía Metropolitana de Bogotá desmantela fabrica ilegal de dotación militar para grupos terroristas Foto: Captura de pantalla CityTV / API

Durante los procedimientos fueron incautados más de 200 metros de tela pixelada, 240 elementos de dotación y nueve máquinas de costura. También encontraron un arma de fuego con su respectiva munición, dos computadores, tres celulares y cuatro memorias USB.

El material hallado permitió establecer, según las autoridades, que los inmuebles eran utilizados para confeccionar uniformes e insignias con destino a grupos terroristas. La investigación también apunta a que las prendas de uso privativo de la Fuerza Pública habrían sido suministradas a estructuras ilegales en los departamentos de Magdalena y Cesar.

“Habrían suministrado prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, material de guerra con destino a los departamentos de Magdalena y Cesar”, afirmó Cristancho, quien también explicó que el local comercial de Patio Bonito era utilizado como fachada para esta actividad.

Policía Metropolitana de Bogotá desmantela fabrica ilegal de dotación militar para grupos terroristas Foto: Captura de pantalla CityTV / API

La operación fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Como resultado de los allanamientos, una persona fue capturada en flagrancia.

Tanto el arma de fuego como la munición y los demás elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los utilizará como material probatorio dentro de la investigación.

El caso deja al descubierto una modalidad de fabricación clandestina que, de acuerdo con las autoridades, no se limitaba a confeccionar prendas militares, sino que habría puesto uniformes e insignias de uso exclusivo de la Fuerza Pública al alcance de grupos terroristas.