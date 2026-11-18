Un nuevo golpe contra una red de pornografía infantil propinó la Policía luego de capturar a dos sujetos, quienes al parecer suministraban material ilegal con contenido sexual de menores de 18 años de edad.
De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal —Dijín—, “las investigaciones adelantadas por expertos en informática forense permitieron identificar e infiltrar una red internacional de pedófilos que operaba de manera oculta a través de grupos cerrados en la aplicación de mensajería instantánea Viber, bajo la descripción y regla estricta de permanencia: ‘El que no aporte será eliminado’”.
Así mismo indicó la Policía que “desde allí, los capturados en territorio colombiano, dos hombres de 40 y 60 años dedicados a la mecánica automotriz y al comercio, fungían como nodos activos para coordinar la descarga, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil”.
Sobre los capturados, señaló la Policía que “esta ofensiva permitió materializar la captura en Villavicencio (Meta) y Yumbo (Valle del Cauca) de dos personas por el delito de pornografía con personas menores de 18 años”.
Sobre la investigación, reveló la Policía que “el rastreo técnico y el intercambio de información de inteligencia cibernética tuvieron como punto de partida una primera fase investigativa que permitió identificar a 18 usuarios activos distribuidos en 7 países de América y Europa: España 6, Bolivia 3, Costa Rica 3, Argentina 2, Colombia 2, El Salvador 1 y Paraguay 1. Posteriormente, en junio de 2026, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) una reunión de coordinación internacional donde se definieron las líneas estratégicas y operativas para enfrentar esta estructura crimina”.
Explicó además la Policía que “las labores periciales permitieron identificar y extraer 668 videos y 586 imágenes con contenido de explotación sexual infantil, en los que se evidenció la victimización de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 15 años de edad. La totalidad de este acervo digital fue cargada a la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (plataforma ICSE) de Interpol, generando una alerta global en más de 196 países miembros para priorizar el rescate e identificación de las víctimas”.