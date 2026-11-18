Un nuevo golpe contra una red de pornografía infantil propinó la Policía luego de capturar a dos sujetos, quienes al parecer suministraban material ilegal con contenido sexual de menores de 18 años de edad.

La Policía lo capturó por pornografía infantil. Foto: Policía

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal —Dijín—, “las investigaciones adelantadas por expertos en informática forense permitieron identificar e infiltrar una red internacional de pedófilos que operaba de manera oculta a través de grupos cerrados en la aplicación de mensajería instantánea Viber, bajo la descripción y regla estricta de permanencia: ‘El que no aporte será eliminado’”.

Así mismo indicó la Policía que “desde allí, los capturados en territorio colombiano, dos hombres de 40 y 60 años dedicados a la mecánica automotriz y al comercio, fungían como nodos activos para coordinar la descarga, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil”.

Sobre los capturados, señaló la Policía que “esta ofensiva permitió materializar la captura en Villavicencio (Meta) y Yumbo (Valle del Cauca) de dos personas por el delito de pornografía con personas menores de 18 años”.

Capturado por pornografía infantil, según la Policía. Foto: Policía

Sobre la investigación, reveló la Policía que “el rastreo técnico y el intercambio de información de inteligencia cibernética tuvieron como punto de partida una primera fase investigativa que permitió identificar a 18 usuarios activos distribuidos en 7 países de América y Europa: España 6, Bolivia 3, Costa Rica 3, Argentina 2, Colombia 2, El Salvador 1 y Paraguay 1. Posteriormente, en junio de 2026, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) una reunión de coordinación internacional donde se definieron las líneas estratégicas y operativas para enfrentar esta estructura crimina”.

La Dijín lideró el operativo contra la pornografía infantil. Foto: Cortesía Policía Nacional

Explicó además la Policía que “las labores periciales permitieron identificar y extraer 668 videos y 586 imágenes con contenido de explotación sexual infantil, en los que se evidenció la victimización de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 15 años de edad. La totalidad de este acervo digital fue cargada a la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (plataforma ICSE) de Interpol, generando una alerta global en más de 196 países miembros para priorizar el rescate e identificación de las víctimas”.