Una emergencia por incendio estructural encendió las alarmas en el barrio Primitivo Crespo, en Cali, durante la noche del martes 17 de noviembre.

La conflagración afectó una vivienda de dos pisos y dejó tres personas lesionadas, quienes tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales.

Alcalde Galán visitó el Gran San, tras incendio que destruyó locales en Bogotá: Distrito prepara ayuda para los comerciantes

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la condición de salud de uno de los afectados, quien presentaba lesiones de gravedad y fue reportado en estado crítico.

El incendio fue reportado hacia las 7:24 de la noche en la carrera 17E # 27-23.

Tras recibir el llamado de emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegó personal y vehículos especializados para atender la situación y evitar que las llamas alcanzaran otras estructuras del sector.

De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, el fuego consumió en su totalidad los dos niveles de la edificación.

Para atender la conflagración, los organismos de socorro dispusieron de tres máquinas extintoras con 12 unidades, una máquina de altura con dos unidades y una ambulancia con dos paramédicos.

Imagen de cómo quedó la vivienda luego de la conflegración. Foto: Redes sociales- API

Durante las labores de atención, los tres afectados recibieron asistencia y fueron remitidos a centros médicos.

Una de las personas fue evacuada en una ambulancia de Bomberos Cali, mientras que las otras dos fueron trasladadas en ambulancias de la red externa.

Las labores no terminaron con el control de las llamas. Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para extinguir los puntos calientes y descartar la posibilidad de que el fuego se reactivara.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente qué originó la conflagración en el barrio Primitivo Crespo.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego y evaluar las afectaciones que sufrió la estructura.

Hombre habría incendiado su propia motocicleta para evadir un control de tránsito en Cali

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó que el incendio estaba controlado y que las tres personas lesionadas habían sido trasladadas para recibir atención médica.

Por ahora, no se conoce un balance definitivo de los daños materiales ni una actualización oficial sobre la evolución médica de los afectados.

La emergencia dejó en evidencia la magnitud del incendio que afectó esta vivienda del oriente de Cali y que movilizó a varias unidades de Bomberos durante la noche.