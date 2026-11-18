Un mes después de la robusta sesión técnica realizada en Riohacha por la Corte Constitucional, junto a otras 25 entidades, para evaluar el cumplimiento del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la crisis humanitaria que atraviesa la niñez wayuu, se conocen los graves hallazgos que dejó esa diligencia en La Guajira.

SEMANA revela la preocupante radiografía detrás del fracaso estatal para superar esta situación, la crisis por muertes infantiles desde 2025, las obras de acueducto abandonadas y la decisión que prohíbe al nuevo Gobierno retroceder en el plan estructural para salvar a la niñez Wayuu.

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte le ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella que entregue antes del 15 de diciembre una versión unificada del Plan Estructural de Acción (PEA) para proteger a los menores de esa población, sin eliminar las metas propuestas del borrador hecho por el anterior gobierno.

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La orden a las entidades que integran el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESSEPP), bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para las Regiones, es que “a más tardar el 15 de diciembre” presenten a la Sala de Seguimiento una “versión técnica y consolidad del PEA (Plan Estructural de Acción)”.

Ese plan permitirá al Estado colombiano hacerle frente a la crisis humanitaria que vive la niñez Wayuu en La Guarjira, pues el mismo fallo reveló que el SIVIGILA, el sistema a cargo de vigilar la salud pública en el país, reportó que el año pasado fallecieron 159 menores de cinco años y este año la cifra deja 76 muertes. Más de 230 víctimas mortales.

Lo más crítico es que esas muertes se presentaron por causas prevenibles como infecciones respiratorios, enfermedades diarreicas o desnutrición, y se concentran en cuatro municipios que han sido catalogados como “priorizados” por esta crisis humanitaria: Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.

Esa situación llevó a la Corte Constitucional a hacer una advertencia al Gobierno nacional y a las autoridades en territorio para que frenen lo que califican como un “bloqueo institucional” que sigue costando vidas de niños indígenas.

La decisión de la Corte en poder de esta revista también detalló que existe una “profunda preocupación” por la falta de avances del Plan de Estructural de Acción, lo que han considerado como el “principal instrumento para la superación de la crisis”, y esa demora configura el “bloqueo institucional” que prolongan la vulneración de los derechos fundamentales al agua, la salud y la alimentación de la niñez de esa población indígena.

Para el alto tribunal esos bloqueos se ven reflejados “en las vidas de las niñas y niños Wayuu”. Por eso, le ordenó al Gobierno De La Espriella construir el PEA con el borrador de la anterior administración, el cual tiene más de 60 acciones y 150 indicadores de cumplimiento.

La radiografía del fracaso

Además de los más de 220 niños y niñas menores de cinco años que han muerto por causas prevenibles en cuatro municipios priorizados de La Guajira, la Corte también halló un lamentable panorama que destapa una crisis de obras de acueducto abandonas en el departamento.

La propia Superintendencia de Servicios Públicos fue la encargada de sacar a la luz que hay una grave inoperatividad masiva de obras con recursos públicos. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Manaure, donde no funcionan 20 de las 60 infraestructuras inspeccionadas que brindad el servicio de agua potable. En Maicao hay 4 de 14 fuera de servicio.

Por su parte, la Contraloría General alertó que el borrador del Plan de Acción radicado en julio de este año, prometía una meta de 561 kilómetros de vías, pero el cumplimientos en los municipios llega a 321 kilómetros, “dejando 240 km sin sustento ni asignación”, detalla el expediente.

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La Corte Constitucional le ordenó a la Consejería Presidencial consolidar una matriz de 1.600 contratos asociados a la sentencia para rastrear cuánto dinero se ha ejecutado en el cumplimiento de ese plan para superar de forma definitiva dicha crisis humanitaria.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría también deberán informar el estado de las investigaciones que salieron por las alertas en La Guajira, donde en la actualidad hay 125 actuaciones disciplinarias, 25 procesos de responsabilidad fiscal y 26 investigaciones en la Superintendencia de Salud.