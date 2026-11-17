Alias Primo Gay, el delincuente señalado como responsable del asesinato de un grupo de policías en Amalfi, departamento de Antioquia, y presunto encargado de ordenar el asesinato del periodista Mateo Pérez, tiene una lista de víctimas que hizo llorar al ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora.

Durante un evento de la Corporación Matamoros, que se encarga de recoger fondos para los policías y militares víctimas de los grupos de delincuencia organizada, el ministro se enteró que una mujer policía fue asesinada por alias Primo Gay.

El ministro Jorge Mora rompió el protocolo del evento, luego de enterarse que un policía estaba recibiendo becas para sus hijos, luego del asesinato de su madre, una mujer uniformada. El responsable de ese crimen era alias Primo Gay.

Jorge Eduardo Mora reveló detalles de los antecedentes criminales que le atribuyen a alias Primo Gay. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / @mindefensa

Luego de su discurso, el ministro le dijo a los asistentes al evento, en medio de llanto, que a quien le acababa de entregar las becas, víctimas de la violencia, también eran víctimas de alias Primo Gay, este disidente de las Farc que, de acuerdo con la investigación, tiene una lista de homicidios, desplazamientos y secuestros.

Alias Primo Gay fue capturado en un operativo que adelantó la Policía y la Fiscalía y, durante la audiencia de Control de Garantías, el juez ordenó compulsarle copias al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, luego que, públicamente, el primer mandatario señalara a este disidente de ser un delincuente.

La Fiscalía le imputó cargos por homicidio, secuestro y extorsiones. Alias Primo Gay no aceptó su responsabilidad, y, a pesar de los reproches del juez, por las declaraciones del presidente de la República, no tuvo otra opción que librar medida de aseguramiento en contra de ese presunto delincuente.