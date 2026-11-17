El grave incendio del pasado lunes festivo en el centro comercial Gran San, en el centro de Bogotá, dejó una lista de dudas e incertidumbres a portas de la temporada de compras navideñas que tantos visitantes trae al comercio capitalino.

Entre las principales dudas, queda la realización de los reconocidos madrugones que consisten en la apertura del comercio desde las primeras horas del día con precios considerablemente bajos. Este característico evento es propio del centro comercial y la gerente del sitio confirmó qué sucederá, a través de una entrevista radial.

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“Los invitamos para que nos visiten a partir de mañana (miércoles 18 de noviembre) desde la 1 de la mañana, que tenemos el madrugón. Obviamente, para apoyar a estas marcas que terminaron afectadas y que podamos continuar con esta temporada de Navidad”, dijo la gerente Claudia Vega a los micrófonos de Blu Radio.

Con este mensaje, Vega confirmó la realización de estos madrugones desde el miércoles y también explicó qué sucederá con los comerciantes menos afectados.

¿Qué sucederá con las marcas que han sido menos afectadas?

En el diálogo con el medio previamente mencionado, la gerente del centro comercial también detalló que habilitarán un espacio especial en el parqueadero para los comerciantes que no sufrieron tan graves consecuencias con el incendio.

Centro comercial El Gran San. Foto: Guillermo Torres

“El centro comercial ha dispuesto una zona que queda en el parqueadero, al lado de la administración, donde habilitaremos unas carpas para todas estas personas afectadas, para que tengan la exhibición de su mercancía y sus ventas”, anunció Vega.

Esta medida se suma al auxilio de la Alcaldía anunciado para los comerciantes afectados.

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció ayudas para comerciantes del GranSan y puso fecha de entrega

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un incentivo de hasta 10 millones a cada comerciante para recuperar insumos, recuperar estantería en su local comercial o en sus puntos y especificó cuándo estas serán entregadas.

En la mañana de este martes, SEMANA dialogó con distintos comerciantes que entregaron mayor información sobre la situación.

De acuerdo con los reportes, el celador al interior del lugar no se habría dado cuenta del fuego ni del humo, sino que fue descubierto por un hombre que se encontraba departiendo al exterior del lugar y fue él quien alertó a los bomberos.

Tras la intervención del organismo de emergencias, tuvo que intervenir la persona que estaba en el exterior del sitio y dio con el lugar para apagar los tacos de luz.

Las primeras informaciones apuntan a que las pérdidas en mercancías se totalizan en unos 15.000 millones de pesos y cerca de ocho marcas lo perdieron todo por el fuego. En total son 27 locales afectados.