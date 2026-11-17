Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.
A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.
Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte
Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario
Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto
- Aries (20 de marzo - 18 de abril): El ambiente favorece la tranquilidad y el recogimiento en el hogar junto a la familia. Aunque se enterará de eventos familiares en los que hubiera querido estar presente, la recomendación es apoyarse en la musicoterapia para mantener el balance emocional. Números de suerte: 2, 9, 15.
- Leo (22 de julio - 21 de agosto): En el plano sentimental prevalece el deseo de divertirse sin compromisos serios, lo cual puede generar tensiones si la pareja busca estabilidad. La creatividad estará en un punto alto, aunque requerirá enfoque y dirección. Números de suerte: 19, 5, 24.
- Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.): Se proyectan movimientos en el ámbito espiritual y una posible reevaluación de las creencias personales. Además, se abre la puerta a nuevas amistades y crece el interés por asuntos o personas ubicadas en el extranjero. Números de suerte: 21, 8, 6.
Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
A este signo es mejor darle su tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto
- Tauro (19 de abril - 19 de mayo): La clave del día está en el autoconocimiento y en establecer límites claros. Se aconseja no permitir que terceros dicten el rumbo personal y concentrarse en las metas que realmente generan bienestar. Números de suerte: 45, 5, 18.
- Virgo (22 de agosto - 21 de sept.): El entorno laboral y el romance se cruzan, con la posibilidad de conocer a alguien que despierte un interés especial. También es un momento oportuno para depurar espacios y descartar lo que ya no cumple un propósito. Números de suerte: 14, 3, 7.
- Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.): Aumenta la disposición para ayudar a los demás y surgen alternativas para mejorar los ingresos. Aunque el terreno amoroso presenta algunas complicaciones, la comunicación sincera permitirá aclarar los sentimientos. Números de suerte: 8, 10, 3.
Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario
Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto
- Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Se recomienda evitar asumir demasiadas tareas al mismo tiempo para no perder el control ni dejar pasar buenas oportunidades. Conviene mantener la iniciativa frente a los problemas y ser precavido ante personas poco sinceras. Números de suerte: 11, 20, 15.
- Libra (22 de sept. - 22 de oct.): Alcanzar los objetivos requerirá un esfuerzo adicional y paciencia frente a un proceso que tarda más de lo esperado. En lo económico, podrían surgir gastos imprevistos relacionados con hijos o familiares cercanos. Números de suerte: 6, 29, 4.
- Acuario (19 de ene. - 17 de feb.): A pesar de las dificultades que puedan presentarse, la constancia será fundamental. El reporte sugiere hacer pausas para descansar y prestar especial atención al cuidado del corazón, el cuello, la garganta y los pulmones. Números de suerte: 22, 1, 39.
Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis
- Cáncer (20 de junio - 21 de julio): La relación de pareja muestra avances, pero requiere tiempo para madurar. Ante las tensiones provocadas por temas de dinero, la sugerencia es desconectarse un rato de las obligaciones y refugiarse en el afecto familiar. Números de suerte: 15, 20, 10.
- Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.): Se recupera la energía vital y aumentan las ganas de compartir con amigos y familiares, siendo un buen día para hacer un viaje corto. No obstante, se recuerda la importancia de fijar prioridades y cuidar la salud física y emocional. Números de suerte: 33, 18, 26.
- Piscis (18 de feb. - 19 de marzo): El cuerpo pide atención, por lo que conviene limitarse a las tareas estrictamente necesarias y dedicar tiempo al descanso y la meditación. Una persona conocida desde hace tiempo servirá de apoyo para organizar los pendientes. Números de suerte: 16, 8, 3.
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