Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): El ambiente favorece la tranquilidad y el recogimiento en el hogar junto a la familia. Aunque se enterará de eventos familiares en los que hubiera querido estar presente, la recomendación es apoyarse en la musicoterapia para mantener el balance emocional. Números de suerte: 2, 9, 15.

El ambiente favorece la tranquilidad y el recogimiento en el hogar junto a la familia. Aunque se enterará de eventos familiares en los que hubiera querido estar presente, la recomendación es apoyarse en la musicoterapia para mantener el balance emocional. 2, 9, 15. Leo (22 de julio - 21 de agosto): En el plano sentimental prevalece el deseo de divertirse sin compromisos serios, lo cual puede generar tensiones si la pareja busca estabilidad. La creatividad estará en un punto alto, aunque requerirá enfoque y dirección. Números de suerte: 19, 5, 24.

En el plano sentimental prevalece el deseo de divertirse sin compromisos serios, lo cual puede generar tensiones si la pareja busca estabilidad. La creatividad estará en un punto alto, aunque requerirá enfoque y dirección. 19, 5, 24. Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.): Se proyectan movimientos en el ámbito espiritual y una posible reevaluación de las creencias personales. Además, se abre la puerta a nuevas amistades y crece el interés por asuntos o personas ubicadas en el extranjero. Números de suerte: 21, 8, 6.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

A este signo es mejor darle su tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): La clave del día está en el autoconocimiento y en establecer límites claros. Se aconseja no permitir que terceros dicten el rumbo personal y concentrarse en las metas que realmente generan bienestar. Números de suerte: 45, 5, 18.

La clave del día está en el autoconocimiento y en establecer límites claros. Se aconseja no permitir que terceros dicten el rumbo personal y concentrarse en las metas que realmente generan bienestar. 45, 5, 18. Virgo (22 de agosto - 21 de sept.): El entorno laboral y el romance se cruzan, con la posibilidad de conocer a alguien que despierte un interés especial. También es un momento oportuno para depurar espacios y descartar lo que ya no cumple un propósito. Números de suerte: 14, 3, 7.

El entorno laboral y el romance se cruzan, con la posibilidad de conocer a alguien que despierte un interés especial. También es un momento oportuno para depurar espacios y descartar lo que ya no cumple un propósito. 14, 3, 7. Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.): Aumenta la disposición para ayudar a los demás y surgen alternativas para mejorar los ingresos. Aunque el terreno amoroso presenta algunas complicaciones, la comunicación sincera permitirá aclarar los sentimientos. Números de suerte: 8, 10, 3.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Se recomienda evitar asumir demasiadas tareas al mismo tiempo para no perder el control ni dejar pasar buenas oportunidades. Conviene mantener la iniciativa frente a los problemas y ser precavido ante personas poco sinceras. Números de suerte: 11, 20, 15.

Se recomienda evitar asumir demasiadas tareas al mismo tiempo para no perder el control ni dejar pasar buenas oportunidades. Conviene mantener la iniciativa frente a los problemas y ser precavido ante personas poco sinceras. 11, 20, 15. Libra (22 de sept. - 22 de oct.): Alcanzar los objetivos requerirá un esfuerzo adicional y paciencia frente a un proceso que tarda más de lo esperado. En lo económico, podrían surgir gastos imprevistos relacionados con hijos o familiares cercanos. Números de suerte: 6, 29, 4.

Alcanzar los objetivos requerirá un esfuerzo adicional y paciencia frente a un proceso que tarda más de lo esperado. En lo económico, podrían surgir gastos imprevistos relacionados con hijos o familiares cercanos. 6, 29, 4. Acuario (19 de ene. - 17 de feb.): A pesar de las dificultades que puedan presentarse, la constancia será fundamental. El reporte sugiere hacer pausas para descansar y prestar especial atención al cuidado del corazón, el cuello, la garganta y los pulmones. Números de suerte: 22, 1, 39.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis