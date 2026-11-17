El incendio que afectó al centro comercial GranSan, en el sector de San Victorino, centro de Bogotá, sigue generando preocupación entre los comerciantes que perdieron sus negocios y mercancías.

Este martes 17 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó el lugar para conocer las afectaciones y anunció que el Distrito trabajará en alternativas de acompañamiento para quienes resultaron damnificados.

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Galán recorrió el Gran San y anunció apoyo del Distrito

Tras recorrer las instalaciones del centro comercial, el mandatario reconoció que las consecuencias de la emergencia van más allá de los establecimientos que fueron alcanzados directamente por las llamas.

De acuerdo con el pronunciamiento de Galán, cerca de 22 locales resultaron afectados directamente, aunque advirtió que los daños también comprometen otras áreas del complejo comercial.

Por esta razón, la administración distrital adelantará un trabajo conjunto con los comerciantes para conocer sus necesidades y establecer cómo puede brindarles apoyo en medio de la difícil situación económica que atraviesan.

“Vamos a trabajar con todo el equipo de la Administración para ver cómo apoyamos al Gran San en esta temporada a raíz de este incendio”, afirmó Galán.

La Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico también participarán en el acompañamiento a los afectados.

Entre las acciones anunciadas está la articulación de una mesa de trabajo con los vendedores perjudicados.

En este espacio se espera identificar sus necesidades y definir alternativas de acompañamiento.

En este proceso participarán la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entidades que tendrán un papel en la atención de los comerciantes.

Locales quedaron destruidos por el incendio

La emergencia se registró durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre, en una edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, en el centro de Bogotá.

El balance inicial de los organismos de emergencia reportó 22 establecimientos afectados. De estos, diez sufrieron pérdida total y otros 12 presentaron daños parciales o severos.

Incendio en el Gran San Foto: Redes sociales

Sin embargo, las evaluaciones posteriores del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, ampliaron el panorama de las afectaciones: la entidad reportó restricciones de uso en 28 locales y 13 espacios de parqueadero.

El incendio fue atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y no dejó personas lesionadas.

Entretanto, el equipo especializado de Investigación de Incendios adelanta las labores para establecer las causas de la conflagración.

La emergencia ocurrió en uno de los momentos más importantes para los vendedores de San Victorino. Noviembre y diciembre representan una temporada fundamental para sus ingresos, debido al incremento de las compras de fin de año.

Varios comerciantes perdieron sus establecimientos y mercancías cuando ya tenían preparados sus inventarios para atender la demanda navideña.

Bomberos controlaron las llamas y activaron un equipo especializado para investigar el origen. Foto: El Gran San / Bomberos Bogota

Ante este panorama, Fernando Montes, presidente del centro comercial, hizo un llamado a los bogotanos y visitantes de otras regiones para que continúen comprando en San Victorino y respalden a los empresarios afectados.

Además, la administración del Gran San también planteó alternativas para que los comerciantes puedan recuperar parte de sus ingresos.

Una de ellas consiste en habilitar un espacio dentro del centro comercial para que los afectados puedan vender las prendas que lograron rescatar y conservar en sus bodegas.

Además, se anunció la creación de una cuenta bancaria para recibir donaciones destinadas a los vendedores perjudicados por la emergencia.

Estas iniciativas buscan aliviar parte de las pérdidas que dejó el incendio, mientras los comerciantes esperan que se concreten las medidas de acompañamiento anunciadas por el Distrito.

Por ahora, el Distrito anunció que trabajará con los comerciantes para identificar sus necesidades y definir alternativas de apoyo.