Los Pelusos hacen parte de una organización criminal que en Norte de Santander es responsable de secuestros, extorsiones y actividades relacionadas con el narcotráfico. Su actividad completa décadas y su fortuna la mantenía bajo reserva.

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La Fiscalía, a través de la Dirección de Extinción de Dominio, logró identificar un grupo de bienes que estaban a nombre de los cabecillas de esta organización criminal, de sus familiares y testaferros: más de 17 inmuebles que incluyen hasta una finca de 176 hectáreas.

“Impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 17 bienes, avaluados en aproximadamente 10.100 millones de pesos, que harían parte del patrimonio ilícito de Los Pelusos, organización con presencia en el Catatumbo y señalada de participar en narcotráfico, extorsiones y homicidios”, advirtió el ente acusador.

Entre los activos afectados hay 12 inmuebles, representados en una finca de 176 hectáreas y 11 viviendas, ubicados en Hacarí, Cúcuta, Santiago, Teorama y Ocaña (Norte de Santander). Todos hacen parte de la llamada fortuna oculta de Los Pelusos, que ahora quedó en manos del Estado.

La Fiscalía adelantó operativos de extinción de dominio en contra de la banda Los Pelusos. Foto: Suministrada (API)

“Las medidas también cobijan cinco motocicletas registradas a nombre de personas que tendrían vínculos familiares o prestarían apoyo logístico a integrantes de la estructura criminal”, advirtió la Fiscalía luego de cumplir con los operativos de extinción de dominio y señalar los elementos de prueba en contra de estos cabecillas criminales.

La investigación, adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó un posible origen ilícito de sus activos, además de adquisiciones pagadas de contado, casa y fincas que compraban con dinero en efectivo, en maletas y bolsas.

La Fiscalía adelantó operativos de extinción de dominio en contra de la banda Los Pelusos. Foto: Suministrada (API)

“Estos hallazgos sustentan la presunta relación de los bienes con dineros de procedencia ilícita, así como su posible destinación a actividades asociadas al tráfico trasnacional de estupefacientes”, advirtió la Fiscalía tras explicar de qué forma este grupo criminal logró acumular la fortuna que mantuvieron por más de diez años, bajo reserva.