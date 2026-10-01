Defensa de Sneyder Pinilla reaccionó al embargo de bienes en contra de los principales implicados en el escándalo de la UNGRD

El abogado Luis Gustavo Moreno aseguró que su cliente, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla Álvarez, sigue con su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer este entramado de corrupción.

Extinción de dominio a bienes vinculados con los excongresistas Iván Name y Andrés Calle

Moreno indicó que el proceso de extinción de dominio que confirmó la Fiscalía General en las últimas horas se produjo gracias a la información que entregó Pinilla y que permitió identificar a varios implicados en esta red de corrupción que desangró a la UNGRD.

“La información técnica, las matrices de colaboración, los documentos y los testimonios entregados por Pinilla Álvarez bajo el principio de oportunidad y los interrogatorios ante la Fiscalía General de la Nación no solo han servido para desarticular la red de corrupción y vincular a los máximos responsables y beneficiarios de la contratación irregular, sino que constituyen el mapa financiero e investigativo fundamental para las actuaciones que hoy se llevaron a cabo”, resaltó el abogado.

Pinilla ha sido convocado como testigo en los principales procesos penales por este escándalo de corrupción.

Entre estos, están los relacionados con los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, así como con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; y el exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha.

En la actualidad, Pinilla cuenta con un principio de oportunidad.