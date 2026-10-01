Protesta en la sede principal de la Procuraduría contra despidos de funcionarios

Desde las 12:00 del mediodía de este jueves 1 de octubre, varios funcionarios de la Procuraduría General de la Nación salieron a protestar frente a la sede principal en el centro de Bogotá, contra la ola de despidos que se ha venido registrando en la entidad.

Los servidores públicos estuvieron acompañados de la Confederación Nacional de Trabajadores (CGT), una de las principales centrales obreras y sindicales de Colombia, para pedir garantías de sus derechos laborales y protección a la estabilidad de quienes trabajan actualmente en el ente de control.

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Los manifestantes se reunieron en la plazoleta principal de la Procuraduría, junto a un parlante y un micrófono en mano, para expresar sus inconformidades y el rechazo a los despidos que se vendrían registrando de manera injustificada, según denuncian.

Uno de los funcionarios que participó en la movilización manifestó: “No estamos aquí diciendo que vamos a respaldar a los malos servidores. Vamos a respaldar a los buenos servidores. No vamos a alcahuetear”.

SEMANA se contactó con la Procuraduría General para conocer su postura frente a esta situación que algunos sindicatos vienen denunciando, pero hasta el momento no se ha dado ningún pronunciamiento frente a ese hecho que terminó en una protesta.

Diferencias sindicales

En medio de la protesta, uno de los manifestantes cuestionó la posición que han tenido algunos sindicatos sobre la ola de despidos que se estaría dando en la entidad. Una situación que tomó especial relevancia cuando fueron declaradas insubsistentes dos poderosas funcionarios: la delega para los Derechos de la Infancia y la encargada de vigilar a las Fuerzas Militares.

Mientras que los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría (STP-Dignidad) salieron a manifestarse contra los despidos en la entidad, otras organizaciones de trabajadores salieron a respaldar al procurador general.

La jornada de protesta fue convocada por uno de los sindicatos de la entidad. Foto: No

Por esa situación, uno de los participes a la protesta aseguró: “Un sindicalismo de esos da verguenza. Por eso, la gente no cree en los sindicatos, pues claro si llegan ahí es para obtener prevendas. Eso no es un buen sindicalismo. El sindicalismo verdadero es el que alza la voz cuando se presenta la injusticia”.

Desde el sindicato STP-Dignidad le han pedido a la actual administración en la Procuraduría que frene la ola de despidos y garantice que quienes están vinculados a un empleo de carrera solo sean desvinculados después de que se adelante un proceso de selección.