El comandante de la Fuerza Aérea, el general Juan Jaime Martínez, indicó que, tras la salida de funcionamiento del Fasact2, el país ahora trabaja en el Fasac3, un tercer satélite que será enviado al espacio exterior.
*Información en desarrollo…
El general Juan Jaime Martínez, comandante de la Fuerza Aérea, anunció que el país lanzará un tercer satélite, el cual tendrá un costo superior a los 16 millones de dólares. Explicó que se usará en misiones para ubicar objetivos de alto valor. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ngVOnWJBnh— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026