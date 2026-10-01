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Colombia lanzará un tercer satélite a órbita, según confirmó el comandante de la Fuerza Aérea

El costo del equipo será superior a los 16 millones de dólares.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 1:49 p. m.
Mayor general Juan Jaime Martínez Ossa.
Mayor general Juan Jaime Martínez Ossa. Foto: Guillermo Torres / Semana

El comandante de la Fuerza Aérea, el general Juan Jaime Martínez, indicó que, tras la salida de funcionamiento del Fasact2, el país ahora trabaja en el Fasac3, un tercer satélite que será enviado al espacio exterior.

*Información en desarrollo…