La fuerza Aérea reveló nuevas imágenes del sitio donde se habría accidentado una avioneta con cinco ocupantes que fue reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con la autoridad aérea, “con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico #Risaralda”.

En medio de la búsqueda, de acuerdo con la Fac, “aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave”.

Respecto a la aeronave extraviada explicó la Fac que: “una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Persona”.

Por su parte las autoridades locales han indicado que ha sido muy complicado llegar al punto identificado donde se habría siniestrado la avioneta Cessna.