El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el dron bomba que se encontró hace unas semanas en inmediaciones del aeropuerto El Dorado iba a ser usado para un ataque terrorista contra la base militar de Catam.

“Se detectó que era un dron de las disidencias de Alias Mordisco, que pretendía atacar aquí en el aeropuerto El Dorado, muy seguramente contra una unidad militar, contra Catam. Esto fue posible detectarlo gracias a las capacidades de inteligencia de las fuerzas militares, de la policía nacional, pero también de la Fiscalía General de la Nación, que nos permitió acceder información útil, precisa para prevenir cualquier ataque”, añadió el ministro Sánchez.

Es de recordar que inteligencia de la Fuerza Aérea logró hallar y desactivar el artefacto explosivo cerca al aeropuerto y la base militar de Catam gracias a una advertencia que había hecho la Fiscalía General de la Nación.

Este evento encendió las alarmas a nivel nacional, pues era la primera vez que una acción terrorista de estas magnitudes se presentaba en Bogotá. Como es de público conocimiento, los ataques terroristas donde se han usado drones con explosivos se han presentado en regiones como Cauca y Norte de Santander, donde los grupos criminales sostienen una guerra entre ellos y contra la fuerza pública.

Autoridades hallaron dron con explosivos en cerca a Catam. Foto: Archivo particular

Frente al episodio de Bogotá, se avanza en la investigación para detectar la estructura de Mordisco que pretendía lanzar la acción terrorista contra una de las principales bases militares del país, desde donde despegan aeronaves de las distintas fuerzas, incluido el avión presidencial.

Así mismo, el Ministro Sánchez reveló que para las elecciones del próximo domingo se tiene un dispositivo especial sobre los drones empleados por los criminales. Indicó que las diferentes unidades de las fuerza pública cuentan con sistemas antidrones con los que se buscará garantizar el certamen democrático.