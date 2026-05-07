Encuentran un dron con explosivos cerca del aeropuerto El Dorado. La Fuerza Aérea lo desactivó

Lo que parecía un simple incidente, resultó ser un riesgo para la seguridad del aeropuerto El Dorado en Bogotá: un dron cargado con explosivos en una jornada de rutina aérea en la capital del país.

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SEMANA conoció detalles de lo que pudo ser una tragedia de no ser por la intervención de la Fuerza Aérea, que no solo identificó el artefacto, sino que lo desactivó y así mismo la amenaza que representaba, sin antecedentes, un riesgo terrorista para la terminal aérea más importante del país.

La amenaza de ataque ocurrió en horas de la tarde de este miércoles cuando se reportó la presencia del aparato. La Fuerza Aérea activó los protocolos que en otras oportunidades, con iguales advertencias, se hicieron; lo que no sabían era que el dron, en este caso, estaría cargado con explosivos.

La Fiscalía, en la dirección contra el crimen organizado, se encargará de adelantar la investigación por tratarse de actos de terrorismo que comprometen la seguridad nacional a una escala sin precedentes para Colombia. Los fiscales tendrán que determinar quiénes son los responsables de mover el dron hasta los alrededores del aeropuerto.

Dron artesanal para atacar a la fuerza pública en Nariño. Foto: Suministrada a SEMANA.

Hasta ahora, no se ha presentado un informe oficial sobre lo sucedido, que aclare el objetivo del dron, si realmente era el aeropuerto El Dorado en Bogotá o las instalaciones de la Fuerza Pública en la base militar de Catam. Todo, hasta el momento, es materia de investigación.

Se espera que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía expliquen en detalle qué ocurrió y qué motivó a tomar algunas decisiones en la operación de El Dorado, un cambio en la rutina que resultó obligada ahora por una peligrosa conciencia vinculada a hechos de terrorismo, que es el resultado de un dron cargado con explosivos.

La Fuerza Aérea activó los protocolos Foto: Montaje El País: fotos de diana rey melo-semana/ redes sociales

De manera extraoficial, fuentes de la investigación advierten que el dron y los explosivos eran manipulados por integrantes de los grupos criminales asociados a las disidencias de las Farc, del frente Carlos Patiño, que ha dado muestras de estar muy cerca de la capital del país.