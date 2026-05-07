Cuando los vehículos tienen poco combustible, advierten al conductor de que es hora de recargar el tanque. Sin embargo, algunas personas esperan hasta el último momento para hacerlo.

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Existen varios mitos alrededor de las ventajas o desventajas de manejar de esta manera. Ahora, Toyota explicó por qué no es una buena idea esperar que el carro necesite más gasolina.

La marca japonesa recomienda que el tanque siempre esté lleno o por encima de la mitad de su capacidad. Si no, el motor del carro puede verse afectado y los arreglos terminarán costando más a su bolsillo.

Una de las versiones que desmintió Toyota es la idea que rellenar el tanque poco a poco controla el consumo y ahorra dinero. Cuando el vehículo anda solo con la reserva de combustible, le pueden llegar residuos sólidos y polvo al motor.

Esto sucede porque una bomba debe succionar el carburante desde el depósito para mandarlo a inyectores. Sin nada que enviar, al motor le llegará suciedad, humedad y hasta aire.

Conducir en reserva afecta al motor a largo plazo. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

¿Qué pasa en el motor?

Esta pieza, clave en los vehículos, es la mayor afectada cuando un carro es conducido con poca gasolina. La vida útil del motor se ve mermada cuando le llegan residuos y a pesar de que muchos vehículos tienen filtros, no siempre son infalibles.

“Si la bomba de combustible aspira estos residuos, acabarán entrando en el motor y supondrá un mayor desgaste de los componentes sometidos a fricción, incluso la obstrucción de algún inyector, produciendo irregularidades en el correcto desempeño del motor y enfrentándote a una reparación costosa”, explicó Toyota.

La posible obstrucción reduce la efectividad de los filtros. Además, la presencia de aire en el motor causa tirones, pérdida de potencia, desgaste y el sobrecalentamiento de la bomba.

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Si el depósito de combustible está muy vacío, es más fácil que se evapore y se consuma de manera rápida. El proceso ocurre a consecuencia de la temperatura ambiente.

“Ni aumenta el consumo ni implica un incremento del peso del vehículo. Llevar el depósito lleno supone una serie de ventajas para el conductor e incluso para tu seguridad”, agregó Toyota.

La empresa explicó que es falso que llenar el tanque aumente el peso del vehículo y el consumo. Esto debido a que el depósito solo aumenta la carga de la parte trasera y los milímetros consumidos son “imperceptibles”.