Tras el aumento del precio de la gasolina, Gustavo Petro lanzó “consejo” a dueños de vehículos: “Tratar de cambiarlos”

Este sábado primero de mayo, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a la decisión que adoptó su administración de aumentar el precio de la gasolina en $400. Medida que se empezó a reflejar en las diferentes estaciones de servicio.

Sobre la determinación que golpeará el bolsillo de los usuarios del combustible en el país, el mandatario lanzó un sorpresivo “consejo” a los propietarios de vehículos.

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“Aconsejo a todos los usuarios de vehículos incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos eléctricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita”, expresó el jefe de Estado.

Además manifestó: “Una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que trabajan con su vehículos”.

Frente al aumento del precio de la gasolina, el Ministerio de Hacienda argumentó que esa medida obedece a que el Gobierno tendrá que revertir la senda reduccionista que venía aplicando en el precio de la gasolina, luego del desmonte del subsidio que se aplicaba a los combustibles y que llevó a ese producto a estar 4.000 pesos por encima del precio de paridad internacional.

Inclusive, en la más reciente sesión del consejo de ministros que lideró el mandatario colombiano en la Casa de Nariño, el presidente fijó su posición definitiva sobre el subsidio a la gasolina.

“Esto hay que anunciarlo también. Por qué no se debe subsidiar la gasolina. Si sube el precio internacional, sube el precio de la gasolina; si baja el precio de la gasolina, pues baja el precio de la gasolina sin subsidio, porque al subsidiar combustibles fósiles estamos es destruyendo este programa, que es la transición energética”, indicó el jefe de Estado en esa reunión de alto nivel.

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Por último afirmó: “Es decir, lo que hay que subsidiar es la energía limpia, el uso de energías limpias, no el uso de energías fósiles. Y si la guerra ha seguido como ha seguido, la guerra de Irán, no veo una caída del precio del petróleo, pues no podemos poner otra vez el subsidio a la gasolina porque repetimos el error y ahí sí quiebra el Estado colombiano”.