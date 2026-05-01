Acusan a Gustavo de Petro de participación en política a pocas semanas de elecciones: “promueve a su candidato”

En la agenda regional que lideró el presidente Gustavo Petro, desde La Guajira, notificó al país que ya tiene lista la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Gustavo Petro reveló que el 1.º de mayo convocará la asamblea nacional constituyente: “Cambiar el sistema político de Colombia”

En medio del discurso que dio el mandatario, anticipó que el anuncio lo realizará en medio de las movilizaciones del primero de mayo en Medellín, ciudad en donde estará acompañando a las centrales obreras.

“Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual. Dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”, dijo Petro.

Por esa razón, desde diferentes sectores políticos reaccionaron a las declaraciones del mandatario y hay un malestar al considerar que hay una clara intervención en la contienda electoral.

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, aseguró que justificar la constituyente en la corrupción es irónico porque el Gobierno Petro ha tenido varios escándalos.

“Gustavo Petro no tiene ningún reparo: en plena campaña presidencial anuncia su apoyo a la constituyente que ‘promueve’ su candidato”, dijo Triana.

Agregó: “Está abierta participación en política solo nos advierte que usarán todo el peso del Estado para influir en el proceso electoral.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también lanzó duras críticas contra el mandatario y aseguró que él tiene un plan para mantenerse en el poder.

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“Siento que Petro, claro que quiere reelegirse, claro que quiere quedarse. Ahora no pudo hacer nada con su constituyente, pero lo va a hacer, en cabeza de Iván Cepeda, y van a acabar la Constitución y va a haber reelección y se van a quedar 40 años. Y van a acabar con el país. Ese es el proyecto del comunismo que entró a América Latina desde los años 20″, afirmó Cabal.

Sin embargo, la exprecandidata presidencial insistió enfáticamente en que, si las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en pocos días son transparentes, a Cepeda no le alcanzarían los votos para llegar a la Casa de Nariño.

Diferentes partidos políticos. han advertido que el presidente Petro ya lleva varias intervenciones en política y que esa no puede ocurrir en un país democrático.

Las elecciones presidenciales serán el 31 de mayo y si no hay un ganador, el 21 de junio los colombianos volverán a las urnas para decidir en la denominada segunda vuelta.