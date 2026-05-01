El excongresista Horacio José Serpa publicó en su cuenta de X una serie de preguntas al presidente Gustavo Petro, quien agitó la arena política de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

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En el mensaje, Serpa le pidió al mandatario dar a conocer su postura sobre el escenario en que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pierda las elecciones presidenciales.

“X, haz tu magia y ayúdenme a que el presidente responda estas 5 preguntas. Presidente @petrogustavo, si pierde su candidato @IvanCepedaCast: ¿se compromete a entregar el poder? ¿Se compromete a garantizar una transición pacífica y transparente? ¿Se compromete a no convocar a la movilización violenta para amedrentar al gobierno electo?”.

Y avanzó con otras preguntas: “¿Se compromete a no azuzar ni sacar a su primera línea con el fin de desestabilizar? ¿Se compromete a llevar a cabo un empalme honesto y transparente sin ocultar y maquillar información de las entidades de gobierno? Como ciudadano le ruego que responda estas preguntas (Art. 23 CP). Sus respuestas son necesarias para la democracia”.

Posteriormente, el jefe de Estado reaccionó por la misma vía, su cuenta personal de X: “Estas preguntas sobran, Horacio. Yo soy un demócrata real de carne, hueso y alma, así como di mi palabra para dejar las armas hace 34 años, así también juré para luchar desde mis 15 años por la justicia social en Colombia”.

“Como mandatario, seguiré el mandato del pueblo. La decisión del pueblo es orden y se los he dicho a todas las instancias del poder político y por eso hemos adelantado la reformas que logramos, a pesar de las cavernas que aún existen en las instituciones. Si el pueblo firma, la convocatoria a la constituyente se presentará al nuevo Congreso de la República, ojalá, el 20 de julio”, indicó Petro.

Y avanzó en la publicación que hizo en sus redes sociales: “El próximo gobierno será el que en la urnas elija el pueblo colombiano. Con su padre firmamos, como M-19, la Constitución de 1991, la asamblea constituyente, si se convoca, le agregará los capítulos que hagan realidad efectiva la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos, es decir, las reformas sociales que congresistas y algunos magistrados no han permitido y la reforma al sistema político y judicial que permiten la corrupción. No cambiaremos más”.

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“Se mantiene el camino de un Estado social de derecho en una Colombia democrática. No se tocará la actividad del nuevo Congreso ni a la Corte Constitucional en las reformas. Las reformas sociales en favor del pueblo y la reforma profunda política y judicial para desmantelar los regímenes de corrupción en Colombia, ese es nuestro siguiente objetivo para el progreso y para abrir las oportunidades de la vida a todas y todos los colombianos y colombianas”, concluyó.