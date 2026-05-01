SEMANA: A Gustavo Petro le quedan cuatro meses en el poder y, definitivamente, no hubo paz con el ELN. ¿Qué pasó?

EMERSON ALIRIO MARTÍNEZ, ALIAS YERSON: El ELN ha mostrado su voluntad de continuar con un proceso de solución política al conflicto, pero también hemos dicho: la paz la buscamos y la queremos construir con la sociedad, donde todo el pueblo se vincule, pero no una paz impuesta. O solamente el desarme del ELN para que nada cambie. Ni aceptamos una paz donde no se generen las transformaciones ni nos la dejamos imponer.

SEMANA: Pero pasaron cuatro años de un Gobierno de izquierda, con el que hubieran podido firmar la paz. ¿Se perdió una oportunidad valiosa para el ELN?

E.M.: El Gobierno Petro fue el que, al final, decidió levantarse de la mesa y no continuar con el proceso de paz. El ELN siempre dijo que estábamos en disposición: evaluemos lo que está mal y corrijamos para continuar, propusimos. Una de las situaciones que agravó la mesa fue lo del fondo multidonante. Cuando salió el comunicado de que el ELN dejaba las retenciones económicas por 60 o 90 días, la contraparte se comprometía a crear un fondo multidonante. Y, al no hacer sus gestiones, el ELN tampoco se podía dejar estrangular económicamente y se reactivaron nuevamente las retenciones económicas. Dos, el Gobierno también buscó conversaciones individuales con los frentes de guerra y eso llevó a reciclar la violencia. Salió alias H. H. de Comuneros del Sur y terminaron divididos por cuestiones de inteligencia o lo que sea. Terminó cooptado y hoy no se sabe si son Comuneros del Sur o Autodefensas de Nariño. Quisieron dividir y eso trajo más violencia.

Alias Yerson dijo que el Gobierno Petro entró a proteger a las disidencias que estaban haciendo daño a nombre del ELN. Foto: FOTOS: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: Pero Petro también le puso punto final cuando el ELN se enfrentó con las disidencias de las Farc en Norte de Santander y generaron más de 40.000 desplazados.

E.M.: El Gobierno Petro entró a proteger a las disidencias que estaban haciendo daño a nombre del ELN y echándonos la culpa a nosotros. La organización le dio apoyo a John Mechas cuando llegó al Catatumbo, se le permitió que operara en el territorio, crecieron descontroladamente y se convirtieron en un problema. Hacían lo que querían, atropellaron las bases sociales, al pueblo, y decían que era nuestra organización. El ELN buscó de mil maneras el diálogo, pero no se pudo, y pues eran ellos o nosotros.

SEMANA: Lleva más de una década en el ELN; era la oportunidad perfecta para regresar a la vida civil.

E.M.: Mi casa es el ELN, cargo una carpa, ese es mi hogar. Mientras no haya justicia social, no habrá paz como la percibe el ELN.

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SEMANA: ¿Fue optimista con el Gobierno de Gustavo Petro?

E.M.: Sí, porque era un Gobierno que nunca había tenido Colombia, de corte progresista. Uno, en su momento, pensó bien del Gobierno, pero salió con más trucos que los mandatos de derecha. ¿Para qué se hacen los acuerdos de paz si no se van a cumplir?

SEMANA: ¿En qué quedó la paz total de Petro?

E.M.: La paz total dividió grupos y eso generó más guerra.

SEMANA: ¿En dónde estuvo el problema de la paz total? ¿En Petro?

E.M.: No sé si estuvo en el Gobierno y su diseño o en quienes pusieron a dirigir el proceso como tal, en este caso Otty Patiño, como el principal responsable. Es la cabeza negociadora del Gobierno. La labor de Otty Patiño me parece mala. No se sentó, realmente, a pretender que el proceso de diálogo fuera serio. Buscó a los diferentes frentes de guerra del ELN a ver si le copiaban para dividirnos. Y lo logró en Nariño. Miren el caso de alias H. H.

SEMANA: ¿El nuevo Gobierno debe apostarle a la paz total de Petro o hacerle modificaciones?

E.M.: Se debe buscar una paz seria para poder superar el conflicto. Si no son serios en lo que se va a acordar, si van a llegar y buscar que nos rindamos y entreguemos las armas para que nada cambie, es mejor no sentarse.

El ELN está promoviendo que los campesinos del occidente del país, especialmente en Chocó, arranquen sus matas de coca, porque no es rentable. Alias Yerson confesó que hoy la región prefiere la explotación de oro. Foto: FOTOS: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo evalúa al Gobierno Petro en su cierre de mandato?

E.M.: Hay un desencanto porque el pueblo, después de las movilizaciones o el estallido social que llevaron a Gustavo Petro a ganar la presidencia, no ha visto el cambio. Todo sigue lo mismo. No se ha cumplido con el propósito del Gobierno del cambio. Una cosa es el discurso de Petro. Otra, realmente, lo que implementa en la práctica.

SEMANA: Vienen elecciones. ¿Cree que puede hablarse de paz con cualquiera de los candidatos que gane la presidencia?

E.M.: Para eso se necesitan dos. Si quien llegue quiere, el ELN siempre ha mostrado su disposición de dialogar. Y lo haremos con quien llegue y considere que se busque una salida a la confrontación mediante el diálogo.

SEMANA: ¿Es más fácil para el ELN avanzar en una negociación de paz si Iván Cepeda gana la presidencia?

E.M.: Fácil no es con ninguno. Se trata de buscar razones. Al final, llegar a una mesa de diálogo y que se impongan las cosas no tiene sentido. No han sido capaces de derrotarnos militarmente y cómo nos van a imponer las cosas en una mesa de diálogo.

“Ni Paloma Valencia ni Abelardo de la Espriella u otros candidatos tienen problemas con el ELN”, dijo Yerson en diálogo con Francisco Argüello, subeditor de Política. Foto: FOTOS: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: Le hablo de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. ¿Con cuál de los tres cree que el ELN tendría serios problemas?

E.M.: ¿Cuál sería el menos malo? No hacemos proselitismo político ni vamos a decir aquí que voten por uno o por el otro. No lo hacemos. No andamos apoyando ni buscando votos para nadie. Cada quien que haga su trabajo y, después de que salga elegido, se mirará, al final, qué se plantea. Una cosa es la campaña donde los candidatos buscan ganarse el afecto de los votantes y otra cuando ya ejercen el poder. Si miramos, Iván Cepeda dice que él continuará buscando la solución política al conflicto. Es una postura pública. Abelardo de la Espriella dice que estripará a la izquierda. Y Paloma Valencia no se ‘desuribiza’ y sigue con el mismo rumbo de Iván Duque. Entonces, esperemos a ver qué sale.

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SEMANA: ¿Qué pasa para el ELN si Abelardo de la Espriella gana la presidencia?

E.M.: El mismo escenario de siempre. Han estado Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro y llevamos más de seis décadas en rebeldía.

SEMANA: Abelardo de la Espriella ha sido claro. Si se convierte en presidente, habrá mano dura contra el ELN y los grupos armados.

E.M.: Pues vamos a seguir en un escenario de guerra y eso no ha traído ninguna solución. Van más de 70 años de guerra en Colombia y, por más militarización que ha existido en los territorios, el conflicto sigue. Se agudiza.

Alias Yerson manifestó que el ELN no interferirá en el proceso electoral. Foto: FOTOS: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: ¿El ELN influirá en las elecciones presidenciales?

E.M.: No. No lo hemos hecho antes ni lo haremos ahora. No se les dice que voten por Cepeda, Paloma, Abelardo u otro. Yo no lo hago.

SEMANA: ¿El ELN quiere asesinar a Paloma Valencia?

E.M.: En ningún momento. El ELN, reitero, no interferirá en el tema electoral.

SEMANA: Pero hay información de inteligencia que apunta a que existe un plan militar para atentar contra la vida de la candidata presidencial...

E.M.: Buscan desdibujar la imagen de la organización. Por otro lado, ganar afecto o buscar subir en las encuestas y obtener votos.

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SEMANA: Si Paloma Valencia lee esta entrevista, ¿qué le dice?

E.M.: Que por el lado nuestro, del ELN, no se preocupe. El ELN no va a atentar contra su vida ni contra ninguna persona de su campaña.

SEMANA: Abelardo de la Espriella también ha recibido información que apunta a que ustedes lo declararon objetivo militar.

E.M.: Cortina de humo. A alguien tienen que nombrar para buscar subir en las encuestas. Lo que necesitan son votos.

SEMANA: ¿Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella pueden venir tranquilamente al Chocó, a Quibdó, a Istmina a hacer campaña?

E.M.: Claro que sí. Con nosotros no tienen problema. Si los candidatos tienen una información veraz de que el ELN está buscando hacerles un atentado, que lo demuestren.

SEMANA: El ELN dice que no tiene nada que ver con la coca. ¿Cómo se financian?

E.M.: Se le cobra a toda actividad comercial que se mueve en los territorios donde operamos. Frente al tema de la coca, cobramos a quienes la comercializan un impuesto de guerra. Se le cobra a la madera, a quien mueve oro, al que tiene ganadería, a toda actividad comercial.

El ELN enfrenta una guerra en Chocó con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Hombres armados, a quienes llaman “paracos”, detienen las lanchas a pocos minutos de Istmina, por el río San Juan. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: ¿Qué porcentaje de cobro de impuestos está manejando el ELN en las regiones?

E.M.: Cobramos 200.000 o 300.000 pesos por kilo de base de coca. Frente al oro, por ejemplo, cobramos el 7 por ciento de la producción. Quien saque 100 gramos, nos paga con 7 gramos. Con la madera cobramos 3.000 pesos por troza.

SEMANA: ¿El ELN tiene caletas de oro?

E.M.: El ELN maneja unas reservitas. Si en este mes consigo una libra de oro y me gasto media, pues quedo con media libra como reserva. Así como que tengamos las arrobas guardadas, no. Hablo del bloque Occidental. Son lingoticos. Nuestra producción no es tan alta. Si tuviéramos una economía fuerte, estaríamos más potentes.

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SEMANA: ¿Más?

E.M.: Claro, pero todavía falta más. La guerra tiene mucho gasto: más munición, más armas. 50, más armamento.

SEMANA: Aunque ahora la guerra se libra con drones. ¿Ya entraron en esa nueva modalidad en Chocó?

E.M.: Tenemos algunos drones, los hemos activado, hemos hecho cositas con las aeronaves no tripuladas. Tenemos pilotos entrenados. Elevan el dron y sueltan la carga que, casi siempre, tiene explosivo. Ya empezó la confrontación con drones con las disidencias y el Clan del Golfo. El piloto prende el dron, el control, lo eleva, lo lleva y tiene su manilla y botones que presiona para soltar la carga. Todo depende de la capacidad que tenga el dron, hay unos explosivos de 400 y otros de 500 gramos. La tecnología avanza y nos tenemos que poner a la altura de los cambios que da la guerra. Tenemos quien enseñe y los muchachos que aprenden.

Alias Yerson dice que el ELN ha crecido en el Chocó y en todo el territorio. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA: ¿Cuántos hombres tiene el ELN?

E.M.: Dejémosle ese dato a inteligencia militar para que se encargue de esa tarea. No se las hago fácil. He escuchado al comandante Pablo Beltrán decir que somos varios miles. Más de lo que se mida en hombres armados es la base social que tenemos como apoyo. Eso tendría que sumarse como organización. No solamente quienes se ven con fusil, hay mucha gente (de civil) que apoya el proyecto.

SEMANA: ¿Ha crecido el ELN en el Gobierno Petro?

E.M.: En Chocó y en todo el territorio. El ELN siempre ha buscado crecer y hemos tenido crecimiento en todo el país. Por ejemplo, en el frente de Guerra del ELN seguramente hemos crecido, quizás un 7 o 10 por ciento. SEMANA: ¿Les pagan sueldo a sus hombres?

E.M.: No hay sueldo para ninguno. En el Chocó, por ejemplo, para financiar lo básico como botas, uniformes, ropa, comida y transporte, cada hombre nos vale 1.200.000 pesos.

SEMANA: ¿Qué tanto afectó al ELN que Estados Unidos haya capturado a Nicolás Maduro?

E.M.: Somos una organización guerrillera colombiana. No estamos de acuerdo con que haya injerencia extranjera en ningún país del mundo.

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SEMANA: Pero en la frontera entre Colombia y Venezuela, el ELN cruza como si nada y se esconde de las autoridades colombianas.

E.M.: Y lo mismo en Ecuador, Brasil, Panamá, donde hay frontera.

SEMANA: ¿Pero no se afectaron? Nicolás Maduro protegía a los jefes del ELN.

E.M.: Pero no tienen pruebas para demostrarlo. Una cosa es lo que se dice y otra la realidad.

Guerrilleros del Frente de Guerra Occidental del ELN, en el departamento del Chocó. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

SEMANA: Venezuela fue el santuario donde se escondieron Pablo Beltrán, Antonio García, del ELN, y otros cabecillas de las Farc como Iván Márquez.

E.M.: Pero lo dice la contraparte. Y si la inteligencia militar considera que están donde están (los jefes del ELN), pues es su trabajo. Que busquen la manera de hacer lo que tienen que hacer.

SEMANA: ¿Dónde están Pablo Beltrán y Antonio García, sus jefes?

E.M.: En alguna región del territorio colombiano. No sabría decir si están en el país o afuera. Al menos aquí en el Chocó no están.

SEMANA: ¿El bloque Occidental obedece al ELN?

E.M.: Claro. Es que no es obedecer ni siquiera a ellos, se obedece a unos planes de trabajo y a unas políticas que se definen en el congreso (del ELN). Se desconocen las realidades. Nosotros no hemos incumplido ninguna orientación nacional. El ELN es centralizado y el frente de Guerra Occidental Ogli Padilla es centralizado y lo que oriente la dirección nacional lo asumimos en territorio.

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SEMANA: ¿Quién manda en el ELN? ¿Cuál es la cabeza principal?

E.M.: Tenemos a Antonio García, el primer comandante responsable político. Estamos compuestos por responsable político, militar, de masa, ideológico y de economía y finanzas. Ellos componen la dirección colectiva. En el comando central están Antonio García, Pablo Beltrán y el comandante Pablito.

SEMANA: ¿Cuántos secuestrados tienen en su poder?

E.M.: Del ELN no lo sabría decir; en el bloque Occidental no tengo información de ningún secuestrado. Nosotros llamamos “prisioneros de guerra” a los espías o capturados en combate. De esos tenemos dos en nuestro poder. Y de retenciones económicas o privación de la libertad por cuestiones económicas, no tenemos.

SEMANA: ¿Y cuál será la suerte de los dos espías que tiene el ELN?

E.M.: Se les hará el debido proceso y se definirá.

SEMANA: ¿Los devuelven a la libertad?

E.M.: Eso lo definirá la organización en términos de nuestra jurisdicción del código penal. Son infiltrados de otros grupos armados.

SEMANA: ¿La coca sigue siendo rentable económicamente?

E.M.: Fue mucha la demanda de coca por parte de los gringos en su momento, pero el fentanilo reemplazó mucho a la coca y los precios cayeron. Por eso, los campesinos en Chocó están aceptando que el ELN arranque sus matas de coca y se les ayude a sembrar otro tipo de cultivo. La razón es que no es rentable. Los insumos son muy caros. Por otro lado, no aparece tanto el recurso de la moneda. Si les ayudamos a sembrar matas de plátano y se les dan animales, los labriegos aceptan. Si la rentabilidad fuera más jugosa de lo que se les está proponiendo, seguro no aceptarían.

SEMANA: Si la coca no es rentable, ¿qué me dice del oro?

E.M.: El oro sí está a muy buen precio el gramo. Estaba como 600.000 pesos el gramo de oro fino. La gente vive del bareque, de la minería artesanal, de la mediana minería. Así se rebusca la gente.

"Los paros armados no son una decisión exclusiva de Yerson; es una decisión colectiva", asegura alias Yerson. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Colombia lo conoce como el guerrillero responsable de los paros armados en el occidente del país.

E.M.: Esos paros tienen unos fines: dar a conocer la grave situación humanitaria que se vive en Chocó, la convivencia entre fuerzas paramilitares y militares en el territorio. Gran parte de los paros que se han realizado es para eso. También para salvaguardar la integridad física de los pobladores, porque cuando hay confrontación y movimientos nocturnos en lanchas se pueden presentar incidentes que pueden afectar a la población no combatiente. Si se están moviendo el Ejército de Liberación Nacional, paracos y civiles, en cualquier momento puede ocurrir un incidente porque no se pueden identificar las embarcaciones y puede haber unidades emboscadas.

SEMANA: Pero los paros los organiza usted.

E.M.: Los paros armados no son una decisión exclusiva de Yerson; es una decisión colectiva. No soy yo quien dice que hay que hacer un paro armado. Me ha tocado de vocero y, por eso, creen que soy el organizador de los paros.