Enumeran en vivo los errores que se cometieron en la paz total y que desataron ola de violencia: “Petro lo sabe”

Una ola de violencia es lo que se ha vivido en los últimos días en distintas zonas del país, especialmente en el Cauca. Los diferentes atentados han dejado más de 20 personas muertas y han sembrado mucho temor.

Pese a esto, el presidente Gustavo Petro durante su última alocución afirmó que no hay un “caos de la seguridad” y hasta destacó que las cifras serían las más bajas en años.

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por Alianza Verde, habló de este tema en El Debate de SEMANA y se refirió a la política de paz total, una de las principales banderas del Gobierno, pero a la que muchos sectores le han apuntado y hasta dicen que fracasó.

ELN, disidencias de las Farc y sus cabecillas. Foto: SEMANA

El congresista advirtió que en nombre de esta iniciativa se han cometido “muchos errores” a lo largo de los años que Petro ha estado en la Casa de Nariño. “Usted no puede determinar que a partir de un acuerdo con un grupo o varios, todo se pacifica”, manifestó.

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El representante explicó que una de las primeras equivocaciones que se cometieron fue no establecer un “método”, pues recordó que de por sí establecer un diálogo con un grupo armado es muy complejo, pero el entonces comisionado para la paz, Danilo Rueda, le abrió la puerta a muchas organizaciones.

“Les dio carácter político cuando ya habían incumplido el acuerdo de paz, algo que no se debió hacer porque no cumplieron su palabra”, expresó.

Otro error que hubo, desde el punto de vista de Sánchez, es que también se le dio un carácter político a grupos que nunca se acogieron. “Eran organizaciones sin ninguna visión u horizonte político, eran narcotraficantes e ilegales”, señaló.

Imagen referencia de disidentes de las Farc. Foto: AFP

“Hay unos que son capos que ya limpiaron sus antecedentes judiciales con su proceso de paz con el expresidente Uribe y volvieron a retomar el control de muchas zonas y negocios ilegales”, agregó.

Todo esto ocasionó, de acuerdo con el congresista, que no se avanzara prácticamente en nada en el objetivo de alcanzar la paz. De hecho, sostuvo que muestra de ello es que el jefe de Estado está cerca de acabar su mandato y no se tiene ni una sola organización desmovilizada.

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“Lo que tenemos son grupos que de nuevo usaron las franquicias territoriales y los ceses al fuego para engañar al Estado, al Gobierno y a la sociedad”, aseveró.

Por lo mismo, reiteró que sin un método claro no se va a lograr desmovilizar estas estructuras y acabar con la violencia. Además, cuestionó que en ningún momento se debatió la ley de sometimiento, lo que también fue aprovechado por los delincuentes.

“Todo esto, yo creo que el mismo presidente Petro sabe que es un error de su Gobierno, por eso es que ha empezado a bombardear y a dar órdenes de atacar a Mordisco. (…) Esto es un fracaso para el Gobierno, pero para nosotros también porque estamos sufriendo las consecuencias”, complementó.

Por último, el congresista dejó en claro que el objetivo de los terroristas es incidir en las elecciones de 2026 para llegar empoderados a la próxima administración.