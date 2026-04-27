El presidente Gustavo Petro se refirió, en una alocución presidencial, a los indicadores de seguridad en el país, especialmente luego de un fin de semana violento en el que se registraron varios atentados, principalmente en el suroccidente de Colombia.

“No hay un caos de la seguridad, es el mas bajo desde 1993″, dijo Petro al comenzar su intervención.

El mandatario dijo que se trataría de un “ajuste de cuentas” entre bandas criminales y de “mafiosos”.

Petro dijo que la tasa de muertes por violencia en el país serían similares a las que se vivieron tras la firma del acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Además, volvió a poner el espejo retrovisor y responsabilizó al gobierno anterior de supuestamente dejar que algunas zonas volvieran a cultivar coca. Petro reconoció que la descertificación ha impactado al país negativamente, aunque negó que fuera su responsabilidad. El presidente confirmó que el país registraría actualmente 258.000 hectáreas de coca.

Petro responsabilizó de los atentados a la Junta del Narcotráfico. Foto: Redes sociales.

Petro defendió que las zonas en las que se estaría haciendo sustitución de cultivos estaría relacionada con las negociaciones que está adelantando desde el Gobierno. Además, dijo que en esos procesos hay gestores y veedores, incluso, algunos de ellos internacionales. “Atacan para controlar un territorio”, dijo el mandatario sobre esos grupos.

El presidente mencionó que para diciembre de 2022, según datos satelitales de la Policía Nacional, se registran 22.000 hectáreas sustituidas y que unas 4.000 hectáreas disminuyeron. Petro destacó que lo único que habría funcionado es la sustitución voluntaria con los campesinos.

“Hay 39.000 hectáreas sustituidas, más de lo que prometimos a Trump, y nos faltan meses para terminar el Gobierno”, mencionó Petro.

El presidente se refirió a los explosivos que se han puesto en el Cauca en las últimas horas y responsabilizó a alias Marlon e Iván Mordisco, líderes de las disidencias de las Farc en ese territorio.

Petro anunció que va a denunciar a alias Iván Mordisco y a Marlon ante la Corte Penal Internacional (CPI) por estos hechos. El mandatario negó que sean grupos de las “Farc” y los llamo grupos “narcoterroristas”.

“Son narcos, traquetos, el jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo, es la Junta del Narcotráfico”, mencionó el presidente.

Petro responsabilizó en parte de estos hechos a Iván Mordisco y anunció que presentará una denuncia a la CPI. Foto: AFP

Agregó que esa Junta del Narcotráfico sería la que le da órdenes al Clan del Golfo, al grupo de Iván Mordisco y a la Segunda Marquetalia. Y dijo que supuestamente quisieran gobernar a Colombia “como Ecuador”.

Petro volvió a arremeter contra el país vecino diciendo que en ese país hay rutas de narcotráfico hacia los puertos y que la tasa de homicidio sería “alta”.

Mencionó que eso se debería a la cocaína producida en Perú que, según Petro, también compra la Junta del Narcotráfico. Petro dijo que ese grupo sería tan poderoso que tiene incidencia en la Fiscalía y la Policía Nacional y que por eso no se habría investigado el caso del fiscal Marcelo Pecci.

“El mayor exportador de cocaína en el mundo no es Colombia, son los puertos ecuatorianos”, dijo el mandatario.

Petro se refirió a su visita a Manta nuevamente y negó que haya estado con alias Fito o personas cercanas a ese narcotraficante ecuatoriano. Dijo que solo entró a esa casa un escolta suyo y le llevó comida y que nadie más habría ingresado.

El presidente agregó que los explosivos que están llegando al Cauca vendrían Ecuador, aunque reconoció que es solo una teoría que tiene. “Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo. Hipótesis a confirmar pero cada vez más estrecha”, reconoció Petro.

El expresidente Iván Duque contestó las críticas de Petro. “Otra vez, en el reality del petroverso, sale el líder cósmico a cambiar los hechos con sobredosis de café. Acá se aprecia el efecto del Gobierno Petro en el narcotráfico. Todas las condiciones para su expansión. ¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?“, dijo Petro.

Defendió su sistema de salud

El presidente también defendió su gestión frente al sistema de salud, por el que ha sido criticado por diversos sectores. Sin embargo, en ese caso el presidente puso el espejo retrovisor y cuestionó el gobierno anterior de supuestamente haber cometido errores.

Por ejemplo, en el caso de la tasa de mortalidad de mujeres en embarazo, dijo que el país ha tenido una disminución sustancial y que algo similar pasaría con la mortalidad perinatal.

“El hambre disminuye, todavía no la erradicamos en Colombia, disminuye menos de la mitad de la tasa que dejó Duque, en tres años apenas”, dijo Petro.

“¿Cuál caos de la salud?”, preguntó el presidente y arremetió nuevamente contra las EPS y las farmacéuticas.

Procuraduría alerta sobre las EPS intervenidas por el Gobierno Petro: “El sistema no está funcionando”

Petro dijo que la peor EPS en estados financieros sería Coosalud y los volvió a llamar “corruptos”. Nuevamente cuestionó a miembros de la junta directiva porque, supuestamente, tendrían relación con expresidentes.

El mandatario se refirió a las EPS con mayores PQR y reconoció que entre las tres primeras hay dos intervenidas por el Gobierno, pero se desmarcó diciendo que se trata de EPS privadas.

Petro negó que los mayores problemas que se viven en el sistema de salud sean su responsabilidad, sino que sería de las EPS y de la corrupción del sistema.