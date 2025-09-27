Suscribirse

Integrantes del Clan del Golfo buscan evitar que sean extraditados a Estados Unidos

Según el relato de la Casa de Nariño, este grupo armado es uno de los integrantes de la llamada ‘Junta del Narcotráfico’.

Redacción Confidenciales
27 de septiembre de 2025, 8:55 a. m.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. | Foto: AFP

El Gobierno Petro se embarcó en una nueva mesa de diálogo a poco menos de un año de terminar su mandato, esta vez con el Clan del Golfo, el grupo armado organizado más grande y temido de Colombia. SEMANA conoció que en las conversaciones, desarrolladas en Qatar, se anunció que los líderes de la estructura criminal no están dispuestos a la extradición.

La preocupación es que la mayoría de sus integrantes están bajo la mira de Estados Unidos por los cientos de kilos de cocaína que envía a ese país y a países europeos, de la mano de las mafias españolas, italianas, francesas y albanesas, y su transición a la legalidad podría verse afectada por las órdenes de captura internacionales. Según el relato de la Casa de Nariño, este grupo armado es uno de los integrantes de la llamada ‘Junta del Narcotráfico’, que se extiende por varias regiones del mundo. ¿Prosperará la negociación?

