Suscribirse

Política

Petro reveló detalles de los diálogos con el Clan del Golfo en Catar; se mencionaron las elecciones de 2026

Esa organización criminal es la responsable, según las autoridades, de múltiples crímenes en Colombia.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 10:18 p. m.
Alocución Gustavo Petro
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó detalles de los diálogos de paz que iniciaron formalmente en Catar, entre su gobierno y el Clan del Golfo.

En el mensaje, el mandatario colombiano lanzó una pulla a la “derecha” del país, al indicar que recibirá ataques en los que calificarán esas conversaciones como una “complacencia” por parte de su gobierno.

Contexto: “Estamos haciendo lo posible por contener el daño de cada locura, pero él no se cansa de mentir y pretende legalizar lo ilícito quitándole la i”

“Ha empezado un diálogo que debe ser sociojurídico, si progresa. Es con el más grande grupo armado del país. Sé que la derecha dice que es complacencia. Jamás. Aquí se discutirá, antes que nada, la sustitución de cultivos ilícitos en su área de operaciones. Le agradezco al emirato de Catar su apoyo”.

Entre tanto, la Oficina del Comisionado de Paz de la Presidencia publicó varios trinos en los que compartió la primera declaración sobre los diálogos con el Clan del Golfo.

En uno de los puntos, se mencionaron las elecciones de 2026, en las cuales el país definirá el nuevo rumbo de Colombia y se elegirá en las urnas al reemplazo de Petro, quien termina su mandato el 7 de agosto del próximo año.

Finalizó la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar.
Finalizó la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar. | Foto: Suministrado a Semana

“Primera Declaración del Proceso para la Desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia -(a) EGC y la construcción de paz con el pueblo en los territorios”, expresó el comisionado de Paz.

“Desde Doha, capital del Estado de Catar, los grupos de trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico han definido”, insistió.

Además, se habló de varios aspectos, uno de ellos el territorial:

1. Los municipios piloto para desarrollar la etapa de construcción de confianza serán Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).

2. Los niños, niñas y adolescentes son el primer piso para la construcción de paz y, por tanto, el grupo armado se compromete a respetar sus derechos.

3.⁠ Se establecerá un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en los cinco municipios priorizados para la construcción de confianza.

También se definieron compromisos en el ámbito nacional:

1. El (a) EGC se compromete a respetar el desarrollo del proceso electoral.

2. Asimismo, el (a) EGC se compromete a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma).

OTTY PATIÑO
Otty Patiño, comisionado de Paz. | Foto: Presidencia

3. El (a) EGC se compromete a promover el respeto a los principios del DIH.

“Los grupos de trabajo convienen en solicitar al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia, realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado”, también expresó el Gobierno nacional.

Contexto: César Gaviria a Gustavo Petro: “Ustedes no cuentan con los votos para desconocer las mayorías parlamentarias”

Y concluyó respecto a los detalles de la primera declaración sobre los diálogos que iniciaron con el Clan del Golfo: “El Espacio de Conversación Sociojurídica agradece que, aun en medio de la difícil coyuntura geopolítica, el Estado de Catar ha mantenido su voluntad de mediación por la paz de Colombia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revés para el Gobierno Trump: Juez bloquea plan para deportar menores guatemaltecos desde EE. UU.

2. Video revela impactante captura de narcolancha: 60 detenidos y un duro golpe al Cartel de los Soles

3. Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

4. Fuego amigo en el Pacto Histórico: “Qué mentiroso es. Esto es tramposo”

5. Primer video de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes confirmando su relación; recibieron críticas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroClan del GolfoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.