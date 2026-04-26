“El Estado está perdiendo el control”: vicepresidenta Francia Márquez cuestiona a MinDefensa por violencia en el Cauca

La vicepresidenta Francia Márquez lanzó un fuerte llamado al Ministerio de Defensa tras la escalada de violencia registrada en las últimas 48 horas en el suroccidente del país.

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Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en Cali, este 24 de abril de 2026 Foto: Vicepresidencia de Colombia

A través de un comunicado oficial, la funcionaria exigió al ministro Pedro Sánchez acciones “contundentes e inmediatas” para frenar los atentados ocurridos en los departamentos de Cauca y Valle.

En su pronunciamiento, la vicepresidenta cuestionó la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en la región del Pacífico colombiano, al advertir que los grupos armados ilegales están imponiendo el miedo en estos territorios.

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Duro panorama en el sector El Tunel, Cajibío, Cauca tras el atentado con explosivos.

“Estamos permitiendo que el miedo se imponga en esta región del país”, afirmó, al tiempo que calificó como “dolorosa y lamentable” la situación actual.

Márquez fue más allá en sus críticas y planteó dudas sobre la efectividad de las estrategias de inteligencia y prevención. “Pareciera que la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad hubiera desaparecido”, señaló, al insistir en la necesidad de anticiparse a este tipo de hechos violentos.

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El atentado ocurrido en la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, Cauca, cobró la vida de 19 personas. Foto: El País/Captura de pantalla

El comunicado también recuerda que, desde el inicio del actual Gobierno el 7 de agosto de 2022, la vicepresidenta ha solicitado de manera reiterada el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en estas zonas.

Sin embargo, advierte que la persistencia de ataques y acciones de grupos al margen de la ley evidencia que las medidas adoptadas no han sido suficientes para contener la crisis.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Foto: Congreso Panafricano 2025 / Red social X

En medio de este panorama, Márquez expresó sus condolencias a las familias de las más de 20 víctimas mortales que dejó el atentado en la vía Panamericana, así como a las personas que resultaron heridas en otros hechos violentos ocurridos durante el fin de semana.

Finalmente, desde la vicepresidencia insiste en la urgencia de recuperar el control territorial y garantizar la protección de la población civil, en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.