Marta Lucía Ramírez vuelve a derrotar a Petro en los tribunales: presidente “revictimiza a la accionante”, dice el fallo

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez le volvió a ganar otra batalla judicial al presidente Gustavo Petro, luego de que el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá le negó un incidente de nulidad que presentó el mandatario, contra la sentencia que le ordenó volver a retractarse por decirle que era la “socia comercial” de un “narcotraficante” y “paramilitar”.

Todo comenzó el 22 de octubre de 2025, cuando ese mismo juzgado le ordenó al presidente retractarse por las palabras que dijo contra Ramírez tras dar una entrevista en un medio de comunicación. Aunque Petro rectificó en su cuenta de X, el despacho consideró que la publicación no cumplía con lo ordenado.

Incidente de desacato contra el presidente Petro por no retractarse de declaraciones contra Marta Lucía Ramírez

Sin embargo, la defensa del jefe de Estado radicó un recurso de reposición y apelación que le fue negado y, al final, radicó un incidente de nulidad con el auto que le pidió retractarse nuevamente, al considerar que esa decisión vulneraba el debido proceso, la congruencia, la libertad de expresión, la buena fe y la eficacia de la tutela.

Pero el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá le volvió a negar ese recurso porque la primera retractación que le ordenaron en octubre del año pasado, se dio porque “la publicación realizada por el accionado generó una duda sobre la reputación, honra y buen nombre de la accionada”, pero en la publicación de febrero de 2026, en la que pretendía retractarse, terminó señalando que Martha Lucía Ramírez “estaba siendo objeto de múltiples investigaciones”, que no hicieron parte ni de la entrevista que dio ni de la publicación inicial del mandatario.

Por eso, el despacho consideró que Petro “mantiene una actuación que revictimiza a la accionante, puesto que genera de manera pública una duda sobre la reputación, honra y buen nombre de la accionante, razón por la cual no es posible considerar el debido acatamiento a la orden de tutela, más aún cuando la orden impartida había establecido el contexto en que debía darse la rectificación y retractación”.

La justicia le recordó al presidente que la orden de que se retracte tiene que ver con el episodio donde llamó a Ramírez “socia comercial” de un “narcotraficante y paramilitar”, pero traer a colación otras situaciones que no hicieron parte del debate judicial “desborda el contexto en el cual se produjo la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante”.

Ahora el presidente Gustavo Petro tiene 48 horas para que vuelva a retractarse en su cuenta de X por la publicación que realizó en agosto del año pasado en contra de la exvicepresidenta del Gobierno Duque.