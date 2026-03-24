Tras el accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó a 66 uniformados fallecidos, el presidente Gustavo Petro la emprendió contra varios líderes políticos que cuestionaron la posible falta de mantenimiento de las aeronaves por parte del Gobierno. Uno de los cruces que tuvo Petro fue con la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien llamó “princesa de la oligarquía”. Ella le contestó.

“No soy princesa ni tengo esas pretensiones, a diferencia suya, que se siente emperador. Pero tan decadente como Tiberio y Nerón, que en sus desvaríos y excesos llevaron a su pueblo al máximo sufrimiento y al famoso incendio de Roma, por lo cual todos gritaron: ¡Abajo el emperador!“, dijo Ramírez.

Más temprano, Petro había arremetido contra la excanciller. “Princesa de la oligarquía, ¿se le olvida que tuve que recortar presupuestos porque sus amigos, todos incluidos algunos liberales, decidieron no aprobar los impuestos a los ricos, hundiendo la financiación del Estado? Por eso me obligaron a recortar el presupuesto”, afirmó Petro haciendo referencia a los proyectos que no le pasaron en el Congreso.

Y agregó: “Esta es la consecuencia del egoísmo social de los ricos. Listos para decirles héroes a los muchachos pobres que van a la guerra y les quitan el dinero para que no los maten porque priorizan la maximización de sus ganancias codiciosas y mal habidas. Squifos y vampiras”.

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Ramírez le había reclamado a Petro porque el Gobierno nacional habría disminuido el presupuesto para el sector defensa. “Su primer año de gobierno, él y su ministro de Defensa, Iván Velázquez, devolvieron al presupuesto 800.000 millones de pesos que iban a equipo y mantenimiento de Fuerza Pública”, mencionó la excanciller.

Según Petro, él ha buscado la renovación del armamento de las fuerzas militares, aunque culpó a las “dificultades burocráticas” que no le habrían permitido avanzar en esas actualizaciones, a pesar de que desde hace más de un año dice que lo solicitó.

Desde distintos sectores han cuestionado al falta de mantenimiento de las aeronaves de la FAC por parte del Gobierno. Foto: AFP

“Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto, deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”, señaló el mandatario tras conocerse el accidente.

Petro puso el espejo retrovisor y culpó al gobierno anterior por supuestamente comprar un avión que tenía afectaciones, lo cual hasta el momento no se ha confirmado.

El presidente la emprendió contra varios líderes, además de Ramírez, que lo criticaron por la falta de mantenimiento de las aeronaves, por lo que Petro respondió con insultos a todos los sectores.