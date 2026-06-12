La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ratificó su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial en las que se enfrentará con Iván Cepeda, el senador del Pacto Histórico que propone el continuismo.

La decisión se conoció tras la Junta Directiva del gremio ganadero que se celebró esta semana y en la que sus integrantes, por unanimidad, reafirmaron su respaldo a De La Espriella para los comicios del próximo domingo 21 de junio.

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“Los dirigentes gremiales consideran que su propuesta interpreta el sentir de un amplio sector productivo del país que reclama justicia, seguridad, democracia y mayores garantías para trabajar y producir en el campo colombiano”, expresaron los representantes del gremio ganadero.

Los representantes de ese sector se reunieron en Montería, en el marco de la 64.ª Feria Nacional de la Ganadería 2026. Tras ese encuentro el respaldo al aspirante presidencial quedó consignado en una proposición firmada por todos sus integrantes.

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El abogado destacó el apoyo de los ganaderos resaltando que estos representan a 700 mil familias que se dedican a esa actividad económica desde todas las regiones del país y prometió que estos tendrán garantías como generadores de empleo y productores de alimento.

“Los ganaderos tendrán en nuestro gobierno todas las garantías y el respeto que merecen quienes producen los alimentos de Colombia”, afirmó De la Espriella tras sostener una conversación telefónica con los líderes del sector.

La cabeza de ese gremio, José Félix Lafaurie, confirmó el respaldo a través de su cuenta de X que “la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en pleno, manifestó de manera pública su apoyo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria”. Lafaurie ha sido clave para los diálogos del sector con