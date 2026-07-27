Daniel Quintero arremete contra Fico Gutiérrez por señalamientos en su contra: “Ya se ve ridículo”

La confrontación entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de la ciudad y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, volvió a escalar luego de una serie de publicaciones en redes sociales que reavivaron los cuestionamientos sobre la administración de Quintero en Medellín.
El Alcalde Federico Gutiérrez ya se ve ridículo. Su único plan de gobierno fue tratar de joderme a mí porque denuncie lo que pasó en Hidroituango donde todavía hay 10 billones desaparecidos que le cobran a la gente en sus servicios públicos. Como se le cayó el montaje de Aguas…— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) July 27, 2026
El intercambio comenzó con varios mensajes de Gutiérrez, quien volvió a referirse al caso de los denominados “Hermanitos Q”, nombre con el que su administración identifica las presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno de Quintero.
El mandatario aseguró que “no hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano” y sostuvo que la justicia ha venido avanzando en las investigaciones.
Ni Alí Babá se atrevió a tanto.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 27, 2026
Hace poco más de dos años le mostramos al país los primeros hallazgos para desenmascarar a la GDO “Los Hermanitos Q”, la estructura que armaron para robarse a Medellín.
Hoy ya vamos en 666 hallazgos.
Así opera esta organización criminal🧵 pic.twitter.com/DIJUiCJNbb
En sus publicaciones, Gutiérrez afirmó que ya existen más de 55 personas imputadas, tres capturas, 25 procesos de extinción de dominio por cerca de 3.000 millones de pesos, siete destituciones e inhabilidades, además de principios de oportunidad, preacuerdos y condenas relacionadas con esas investigaciones.
También señaló que hace dos años su administración comenzó a revelar los hallazgos del caso y aseguró que actualmente suman 666 hallazgos.
No hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 27, 2026
Los Hermanitos Q tenían un grupo de WhatsApp: “Los Amiguitos”. Ahí quedaron las conversaciones donde presumían los lujos, armas, relojes, carros, fincas.
Apenas dos meses de gobierno, en plena pandemia, y el… https://t.co/fJzEkk0SMV pic.twitter.com/gqjux6UBjU
La respuesta de Daniel Quintero no tardó. A través de su cuenta en X, el exalcalde sostuvo que Federico Gutiérrez “ya se ve ridículo” y afirmó que el alcalde ha convertido su administración en una plataforma para perseguirlo políticamente.
Quintero aseguró que el “único plan de gobierno” de Gutiérrez ha sido atacarlo desde que denunció lo ocurrido en Hidroituango. Incluso afirmó que en ese proyecto todavía habría 10 billones de pesos desaparecidos, recursos que, según él, terminan siendo asumidos por los ciudadanos a través de las tarifas de los servicios públicos.
La justicia avanza. No son discursos, son hechos:— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 27, 2026
- Más de 55 imputados, y en camino a 59 — incluidos el jefe de la banda y su hermanito
- 3 capturas
- 25 extinciones de dominio por $3.000 millones
- 7 destituciones e inhabilidades
- 4 principios de oportunidad y 2… https://t.co/acDvWdHtYu
El superintendente también defendió su situación judicial al afirmar que el denominado caso de Aguas Vivas, al que calificó como un “montaje” para sacarlo del camino hacia la Presidencia, perdió fuerza tras varias decisiones judiciales.
“Como se le cayó el montaje de Aguas Vivas, ahora trata de refritar todo lo que encuentre en su camino”, escribió en su cuenta de X.
Segundo caso. Y este ya no es presunto: es corrupción probada.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 27, 2026
Mientras la gente se moría de COVID, ellos se robaban la plata destinada a atender la emergencia.
Siete imputados. Dos con medida de aseguramiento privativa de la libertad. Cuatro principios de oportunidad. Una… https://t.co/BletGFpMzb pic.twitter.com/PItiuFGSgw
En el mismo mensaje, Quintero sostuvo que Medellín “le está dando la espalda” a la actual administración y aseguró que la justicia anuló el que calificó como el único proceso que tenía en su contra.
Finalmente, lanzó una nueva crítica contra Gutiérrez al señalar que, ahora que su gobierno entra en la recta final, “entre trago y trago, solo se le escucha hablar de Petro y de Quintero”.