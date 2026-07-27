Daniel Quintero arremete contra Fico Gutiérrez por señalamientos en su contra: “Ya se ve ridículo”

La confrontación entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de la ciudad y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, volvió a escalar luego de una serie de publicaciones en redes sociales que reavivaron los cuestionamientos sobre la administración de Quintero en Medellín.

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El intercambio comenzó con varios mensajes de Gutiérrez, quien volvió a referirse al caso de los denominados “Hermanitos Q”, nombre con el que su administración identifica las presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno de Quintero.

El mandatario aseguró que “no hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano” y sostuvo que la justicia ha venido avanzando en las investigaciones.

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En sus publicaciones, Gutiérrez afirmó que ya existen más de 55 personas imputadas, tres capturas, 25 procesos de extinción de dominio por cerca de 3.000 millones de pesos, siete destituciones e inhabilidades, además de principios de oportunidad, preacuerdos y condenas relacionadas con esas investigaciones.

También señaló que hace dos años su administración comenzó a revelar los hallazgos del caso y aseguró que actualmente suman 666 hallazgos.

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La respuesta de Daniel Quintero no tardó. A través de su cuenta en X, el exalcalde sostuvo que Federico Gutiérrez “ya se ve ridículo” y afirmó que el alcalde ha convertido su administración en una plataforma para perseguirlo políticamente.

Quintero aseguró que el “único plan de gobierno” de Gutiérrez ha sido atacarlo desde que denunció lo ocurrido en Hidroituango. Incluso afirmó que en ese proyecto todavía habría 10 billones de pesos desaparecidos, recursos que, según él, terminan siendo asumidos por los ciudadanos a través de las tarifas de los servicios públicos.

El superintendente también defendió su situación judicial al afirmar que el denominado caso de Aguas Vivas, al que calificó como un “montaje” para sacarlo del camino hacia la Presidencia, perdió fuerza tras varias decisiones judiciales.

“Como se le cayó el montaje de Aguas Vivas, ahora trata de refritar todo lo que encuentre en su camino”, escribió en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Quintero sostuvo que Medellín “le está dando la espalda” a la actual administración y aseguró que la justicia anuló el que calificó como el único proceso que tenía en su contra.

Finalmente, lanzó una nueva crítica contra Gutiérrez al señalar que, ahora que su gobierno entra en la recta final, “entre trago y trago, solo se le escucha hablar de Petro y de Quintero”.