“Nulidad no es absolución”: expertos penalistas explican qué viene para Daniel Quintero, investigado por corrupción

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, investigado por hechos de corrupción, celebró que una jueza declaró la nulidad de la imputación de cargos que la Fiscalía hizo en su contra y por el escándalo de Aguas Vivas, proceso que lo tenía a las puertas de un juicio. Sin embargo, el pleito judicial no ha terminado.

Una jueza declara nula la imputación de cargos a Daniel Quintero Calle por caso de Aguas Vivas; el exalcalde anuncia que pedirá protección a la CIDH

Expertos penalistas consultados por SEMANA aseguraron que la decisión de la jueza resulta un trámite, la respuesta a una solicitud de la defensa del exalcalde y el resto de los implicados en este escándalo, pero no significa que el proceso esté sepultado.

“La nulidad de la imputación de Daniel Quintero Calle no es una absolución ni una declaración de inocencia. La decisión solo deja sin efectos esa actuación procesal. La Fiscalía puede apelar o volver a formular la imputación, corrigiendo los errores señalados por la jueza”, señaló el exdirector del CTI y abogado penalista, Julián Quintana.

La situación es clara. La jueza consideró que hubo algunas fallas en la imputación de cargos que pudieron afectar el debido proceso de los indiciados; no dijo que los hechos no ocurrieron, que sean falsos o que falten pruebas. Se trata de un error de procedimiento que puede subsanarse.

La Fiscalía confirmó que la decisión de la jueza fue apelada, es decir, que tienen la posibilidad de acudir al superior y explicar en detalle por qué la interpretación de la jueza está equivocada y los elementos de prueba, el mismo procedimiento de la imputación, que fue legalizado por otro juez, se ajustó a derecho.

En ese caso, la autoridad superior, el Tribunal de Medellín, podrá revocar la decisión de la jueza y dejar el proceso en el estado en que se encontraba, es decir, a punto de un juicio, un hecho probable. También puede confirmar la decisión de la jueza y advertir los errores en la audiencia de imputación.

En el caso de Daniel Quintero, una jueza consideró que hubo fallas en la imputación de cargos. Foto: Suministrado a Semana

De confirmarse la decisión, la Fiscalía podrá presentar otra vez la imputación de cargos y subsanar los problemas jurídicos que se advierten en la nulidad. Así las cosas, el país y Quintero tendrán que escuchar, nuevamente y uno a uno, los elementos de prueba del proceso en su contra.