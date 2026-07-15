Piden a Abelardo De La Espriella gestionar con EE. UU. normalización de visas de inmigrante en las categorías EB-1A y EB-2 NIW

Un grupo de personas le envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente José Manuel Restrepo, pidiéndoles gestionar la normalización de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos colombianos en las categorías EB-1A y EB-2.

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Estas personas, que son solicitantes de estas visas, explicaron que si bien sus peticiones fueron aprobadas por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la suspensión de la emisión de este documento, que comenzó el pasado 21 de enero de 2026, los ha perjudicado.

“Ha dejado en una situación de profunda incertidumbre a cientos de solicitantes que ya habían cumplido con todas las exigencias legales del proceso migratorio. En todos los casos, las entrevistas consulares fueron realizadas satisfactoriamente y las visas quedaron pendientes únicamente de su impresión y entrega”, señalaron.

Esto, a su vez, ha interrumpido los proyectos de vida que muchos de ellos han construido durante años. Incluso, hicieron referencia a que en varios casos vendieron sus bienes, renunciaron a sus empleos, suspendieron varios proyectos, entre otras cosas, debido al objetivo que tenían y para la cual es necesaria esta visa.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de ColombiA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En la carta, reconocieron que esta medida se ha dado en medio de un contexto complejo para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta los choques de los gobiernos de Petro y de Trump.

“Durante los últimos años, dicha relación atravesó uno de sus momentos más difíciles, en consecuencia con las constantes tensiones provocadas por el Gobierno de Colombia que afectaron el tradicional clima de confianza y cooperación entre ambos países”, manifestaron.

Por lo mismo, sostuvieron que ven con optimismo el inicio del Ejecutivo de De La Espriella, que se posesionará el próximo 7 de agosto. Este grupo considera que es una gran oportunidad para reconstruir la relación que siempre ha existido entre las dos naciones.

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Ante esto, le pidieron al presidente electo y a su vicepresidente realizar las gestiones diplomáticas pertinentes para lograr que se normalice la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos colombianos que hayan sido aprobadas en las categorías EB-1A y EB-2 NIW.

“Consideramos que la reactivación de estos procesos no solo representaría una solución para cientos de familias colombianas que hoy viven en incertidumbre, sino que también fortalecería la cooperación entre ambos países”, apuntaron.

En ese sentido, expresaron que la presencia de los colombianos allí en tierras norteamericanas también funcionaría como un puente para promover nuevas oportunidades de inversión, comercio, innovación, transferencia de conocimiento, cooperación académica, entre otras cosas.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Foto: Contraloría General

Los autores de la carta destacaron que confían plenamente en que haya un restablecimiento de un diálogo cercano y constructivo entre el gobierno de Trump y el que asumirá Abelardo De La Espriella.

“Agradecemos profundamente la atención prestada a esta solicitud y reiteramos nuestra disposición para aportar información adicional o participar en los espacios de diálogo que ustedes consideren pertinentes”, complementaron.