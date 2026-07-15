Liberan a comerciante cuyo secuestro conmocionó a Cauca: revelan primeras imágenes de Zulandy Manbuscay

En el corregimiento de Piagua, ubicado sobre la vía que comunica a Popayán con el municipio de El Tambo, en Cauca, fue secuestrada el pasado sábado 11 de julio, en horas de la noche, la comerciante Zulandy Manbuscay, en momentos que estaba departiendo con su pareja en un local.

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En video quedó registrado cómo, luego de que Mambuscay opusiera resistencia a ser secuestrada, un criminal la haló del cabello, la arrastró por el piso y, junto a otro bandido que venía en un carro, la subieron a la fuerza al automotor y se la llevaron con rumbo desconocido.

Violento secuestro de la comerciante Zulandy Mambuscay en Cauca quedó registrado en video. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rNSfxKljhm — Revista Semana (@RevistaSemana) July 12, 2026

Sin embargo, en las últimas horas de este miércoles, 15 de julio, Mambuscay fue liberada. Así lo confirmó a través de las redes sociales, un hermano de ella.

“Recuperamos a mí hermana, a Dios gracias”, fue el mensaje de Herdy Esneider Manbuscay, hermano de Zulandy.

Por el momento, las autoridades del Cauca no han entregado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la liberación de esta comerciante.

No obstante, en redes sociales ya circulan videos en los que se observa a Manbuscay sobre en un caballo en una zona boscosa, mientras dice: “gracias Dios”.

En otro video, la comerciante aparece rodeada de varias personas, mientras toma agua y sonríe.

En la zona donde se produjo la retención ilegal de esta comerciante el pasado sábado 11 de julio, hacen presencia estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.

Vale destacar que, por el momento, se desconoce el estado de salud de Manbuscay tras su liberación.