Familias de nueve secuestrados le hacen llamado al presidente electo Abelardo De La Espriella para que les ayude

Pasan los años y el secuestro sigue siendo uno de los flagelos que más afecta a los colombianos, aunque es un tema que en muchas oportunidades queda en el olvido. Por eso, Voces del Secuestro, un proyecto que nació en 1994, sigue luchando por las personas que están privadas de la libertad de manera ilegal.

Reportan nuevo secuestro en el Cauca; propietaria de local comercial fue raptada por hombres armados sobre la vía Panamericana

En esta oportunidad, el movimiento está levantando la voz por algunos miembros del Ejército, la Policía y el CTI que siguen secuestrados y que, de alguna manera, han quedado invisibilizados, al igual que sus familias.

Entre el 17 y el 19 de julio, los familiares de estas personas viajarán desde distintas regiones del país para exigir la libertad de sus seres queridos, participar en la Conmemoración de los Héroes de la Patria e intentar buscar ayuda del Gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Jouseph Aly Hoyos, hijo del periodista Herbin Hoyos, es una de las personas que está al frente del proyecto y, en diálogo con SEMANA, explicó el objetivo que tienen en esta ocasión.

“No existe una negociación económica por estos secuestrados, son personas detenidas por razones completamente distintas a lo que hemos visto en los últimos años, y precisamente por eso se vuelven víctimas invisibles”, señaló.

Jouseph Aly y su padre Herbin Hoyos. Foto: Suministrada por Jouseph Aly Hoyos / SEMANA

Son en total nueve familias de diferentes zonas del país las que se están uniendo para pedir la liberación de estas personas. “Queremos que Colombia conozca a estas familias, que dejen de ser un nombre en una lista. Que le pongamos rostro al secuestrado”, expresó.

De acuerdo con la agenda, el 17 de julio se atenderá a medios de comunicación para conocer las historias de cada uno de los nueve secuestrados. El 18 se abrirá el espacio para medios internacionales y el 19 las familias estarán presentes en la Conmemoración de los Héroes de la Patria.

“Debemos visibilizar a las víctimas invisibles. (...) Existen unas víctimas tan invisibles, que el país dejó de verlas. (...) Estas historias son las que tiene que conocer Colombia; estamos hablando de muchachos de 20 años que salieron a servirle a la patria”, comentó Hoyos.

Ejército frustró secuestro de 5 personas en la vía Panamericana

Entre otros casos, hay una de un miembro de la Fuerza Pública que fue secuestrado antes de que su hija naciera; la pequeña está cerca de cumplir un año y nunca ha visto a su papá en persona.

Hoyos aprovechó el diálogo con SEMANA para enviarle un mensaje al presidente electo Abelardo De La Espriella y a su Gobierno, que asumirá desde el próximo 7 de agosto. “No queremos indiferencia, queremos rutas concretas y estrategias”, señaló.

“Pedimos una hoja de ruta concreta, verificable, trazable. Una guía de comunicación constante con las familias para saber cuáles son los avances que se han hecho por la libertad de los secuestrados”, añadió.

Por último, también le envió un mensaje a los grupos armados que están detrás de estos crímenes y que han puesto a sufrir a muchas familias. “Agradecemos cada acto, cada gesto humanitario que han tenido”, dijo.

“Yo quiero pedirle que dejen que a los muchachos se les permita escuchar los mensajes de su familia”, complementó.

Estos son los nombres de los nueve secuestrados:

Víctor Hugo Yepes García

Juan David Buitrón Caicedo

Jarol Luis Ricardo Martínez

Rodrigo Antonio López Estrada

Jesús Antonio Pacheco Oviedo

Jeison Javier García Rodríguez

Brayan Stiven Ruiz Toro

José Oneidi Larrahondo Salinas

Jamerson Adrián Guachetá