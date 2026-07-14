Los Venus, la banda que se inventaba casos de pedofilia para extorsionar a los señalados

Dos falsas mujeres, que resultaron ser hombres, se encargaban de conquistar por redes sociales a hombres convencidos de tener contacto con un seguro encuentro sexual, pero era apenas la entrada de un tremendo lío judicial para los involucrados, que de buscar citas, pasaron a buscar un abogado.

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La historia se resume en que, de las citas o encuentros digitales con tinte sexual, nacía cierta confianza, casi sentimental, y los hombres empezaban a compartir fotos o momentos íntimos que las falsas mujeres guardaban en un archivo para la segunda parte del plan criminal.

Con las fotos y videos íntimos de los incautos o enamorados, la banda se dedicaba a hacer montajes con inteligencia artificial, para convertirlas en las supuestas pruebas en contra de pedófilos captados en redes sociales. De esta forma contactarlos, no para los encuentros sexuales, sino para hacerles exigencias económicas.

“Los elementos materiales probatorios indican que los integrantes de esta organización ilegal se comunicaban con las víctimas, ganaban su confianza y les solicitaban información personal y fotografías íntimas. Posteriormente, les exigían sumas superiores a los dos millones de pesos a cambio de no divulgar el material”, señaló el ente acusador tras revelar la captura de los responsables.

Capturados por integrar una red criminal que se inventaban falsos casos de pedofilia. Foto: Suministrada

Varias personas que aseguraron ser víctimas de los señalamientos injuriosos, también de las exigencias de dinero que hacían los integrantes de esta organización criminal, reconocieron que enviaron las fotos íntimas pensando que se trataba de una conquista sexual.

“En diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional, fueron capturadas seis personas que harían parte de la estructura, en Bogotá, Ubaté y San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), y Chaparral (Tolima), y dos más fueron notificadas en centro carcelario. En su contra hay cuatro denuncias interpuestas en Caldas”, señala el reporte de la Fiscalía.

Se conoció que habrían movido en diferentes cuentas bancarias hasta 280 millones de pesos. Foto: Colprensa

En el curso de la investigación, los hombres señalados de supuestos casos de pedofilia no eran más que las víctimas de esa organización criminal que, incautos, se atrevieron a mandar fotos íntimas pensando que tenían comunicación directa con las mujeres, cuando en realidad sus imágenes se insertaron en un archivo de personas a extorsionar.