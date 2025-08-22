Funcionario cibernético israelí es liberado tras su captura por contactar a una menor de edad con fines pedófilos en Las Vegas

Tom Artiom Alexandrovich, un funcionario de seguridad cibernética israelí de 38 años, enfrenta cargos por comunicarse con una menor de edad para fines sexuales.

La policía de Las Vegas, Nevada, procedió con el arresto del sujeto cuando se iba a reunir con un señuelo que decía tener 15 años.

Hacía parte de un grupo de ocho hombres ya identificados por las autoridades federales y del sur de Nevada.

El implicado se encontraba en el marco de la conferencia de ciberseguridad Black Hat USA 2025, y se hospedaba en Resorts World Las Vegas.

Vista del hotel donde se hospedaba la persona capturada. | Foto: Getty Images

El acusado trabaja como jefe de la División de Defensa Tecnológica en la Dirección Nacional Cibernética de Israel, según información en una página gubernamental de ese país.

Como indica la información de 8Newsnow apoyada por informes policiales, Alexandrovich se puso en contacto con el señuelo a través de un chat en línea, el 6 de agosto.

La pederastia y contactar a menores de edad para tener contacto sexual, es un delito grave en Estados Unidos | Foto: Getty Images

La policía reporta que el contacto sexual pactado por Alexandrovich incluía llevar a la falsa joven al Cirque du Soleil y tener condón.

Incluso, había una aplicación en el chat conocida como “Pure”, lo cual indica un lugar donde es posible tener citas para “portarse mal”.

El procedimiento policial

El arresto de Alexandrovich se dio en el lugar que se había pactado el encuentro.

Después de la captura, fue trasladado a la comisaría de Henderson para el respectivo interrogatorio.

La policía del sur de Nevada emitió un informe detallado sobre la captura. | Foto: Getty Images

Alexandrovich se defendió diciendo que él pensaba que la supuesta chica tenía la mayoría de edad.

Sostuvo que ella fue quien lo presionó para tocar el tema del preservativo. Igualmente, declaró que sentía vergüenza por su arresto.

Los registros evidencian que el capturado pagó una fianza de 10.000 dólares antes de comparecer ante el juzgado.

Medios de Israel dicen que Alexandrovich ya volvió su lugar de origen.

El Departamento de Estado reportó a través de X que “tiene conocimiento de que Tom Artiom Alexandrovich, ciudadano israelí, fue arrestado en Las Vegas y se le fijó una fecha de comparecencia ante el tribunal por cargos relacionados con solicitar sexo por vía electrónica a una menor”.

“No alegó inmunidad diplomática y fue puesto en libertad por un juez estatal a la espera de una fecha de comparecencia ante el tribunal. Cualquier afirmación de que el gobierno estadounidense intervino es falsa”, agregó la entidad.