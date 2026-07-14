¿Qué está pasando en la Aerocivil? Procuraduría vuelve a encender las alarmas por proceso de modernización

A menos de un mes de que finalice el periodo presidencial de Gustavo Petro, la Aeronáutica Civil sigue siendo foco de alarmas y advertencias que organismos de control vienen adelantando sobre la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty, actual director de la entidad a cargo de la seguridad aérea de Colombia.

SEMANA conoció en primicia que el nuevo aviso apareció después de que la Procuraduría comprobó los atrasos que se han venido presentando en los proyectos de modernización, mantenimiento y recuperación de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de navegación aérea del país. Esa situación salió a flote durante una mesa técnica de seguimiento.

‘Bomba de tiempo’ en la Aerocivil: informe de la Procuraduría advierte fallas que comprometen la seguridad operacional

El requerimiento de la Procuraduría General de la Nación solicitó todas las explicaciones necesarias frente al estado de los radares, estaciones, radioayudas y otros sistemas, luego de que apareció un informe que reporta equipos fuera de servicio, afectados o en proceso de instalación.

La Aeronáutica Civil, liderada por Martínez Chimenty, ha manifestado en distintas oportunidades que pese a este tipo de situaciones, la seguridad operacional está garantizada por sistemas redundantes y medidas de contingencia frente a cualquier tipo de eventualidad.

Sin embargo, el ente de control también le pidió a la Aerocivil que entregue con precisión todas las causas que generaron los retrasos, los planes que se han implementado para recuperar las fechas estipuladas en cronogramas y las medidas que se han tomado para fortalecer dicha infraestructura.

Durante esa mesa técnica que desarrolló la Procuraduría el pasado sábado 11 de julio, también se revisaron los procesos para fortalecer la planta de controladores aéreos, por lo cual, se pidió información precisa sobre las medidas que se van a implementar para atender la falta de ese tipo de personal clave para la operación aérea del país.

Este nuevo balance que deja serias preocupaciones se conoce casi dos meses después de que la Procuraduría sacó a flote un informe que advirtió los riesgos estructurales en la gestión del tránsito aéreo, las fallas que comprometen la seguridad operacional y la deficiencia del sistema que opera la Aerocivil.

Ese documento concluyó que los incidente áereos en Colombia ha dejado en evidencia las fallas operacionales y debilidades institucionales que han puesto en “alerta” al sistema aeronáutico colombiano.