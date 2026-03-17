Este martes, 17 de marzo, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, se registró una amenaza de bomba o de explosivos que generó caos en este lugar, ubicado en las afueras de la ciudad. Se activaron todos los protocolos de seguridad, lo que hizo que los pasajeros que estaban a punto de despegar fueran evacuados.

Policía descarta amenaza de explosivos en aeropuerto de Barranquilla: varios pasajeros fueron bajados de los aviones

Luego de varias horas de esta situación, la Aeronáutica Civil, junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla, emitieron su respectivo comunicado, en el que precisaron detalles de lo sucedido en la tarde de este martes.

“La alerta fue emitida por un canino perteneciente al esquema de seguridad de la vigilancia privada del aeropuerto, lo que activó de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos”, informó la Policía de Barranquilla.

Senador Mauricio Gómez Amín fue evacuado de uno de los aviones por amenaza de bomba en aeropuerto de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, precisaron que, una vez recibieron esta alerta, no escatimaron esfuerzos para atender esta supuesta amenaza que causó pánico.

“Posteriormente, unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Barranquilla, junto con el canino antiexplosivos, realizaron una verificación exhaustiva del lugar y de los elementos señalados. Tras la inspección técnica, no se evidenció la presencia de sustancias o artefactos explosivos, descartando así cualquier riesgo para la comunidad aeroportuaria”, detallaron. Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que la emergencia fue atendida bajo estrictos protocolos establecidos para este tipo de casos.

Aeropuerto de Barranquilla, en remodelación. Foto: ANI

“Se confirmó que el objeto reportado por el equipo canino no representaba un riesgo para la comunidad aeroportuaria”, indicó la entidad.

Al mismo tiempo, dieron a conocer que, una vez descartada la amenaza, autorizaron el ingreso de los pasajeros y del personal que fue evacuado de manera preventiva.

“Se ha autorizado el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones”, mientras que “el aeropuerto se encuentra nuevamente operativo”.

Finalmente, insistieron en que “la evacuación preventiva fue una medida necesaria para garantizar la vida y la seguridad operacional”.