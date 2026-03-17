Policía descarta amenaza de explosivos en aeropuerto de Barranquilla: varios pasajeros fueron bajados de los aviones

Este martes, 17 de marzo, se registró una amenaza de explosivos en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, lo que generó pánico entre los pasajeros de al menos cinco aviones que tuvieron que ser evacuados.

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El senador Mauricio Gómez Amín iba a abordar una de las aeronaves que fueron evacuadas de inmediato: “Nos acaban de bajar del avión por amenaza de bomba”. En este video relató lo que sucedió en la terminal aérea que se encuentra en las afueras de la ciudad.

SEMANA consultó con fuentes cercanas al aeropuerto, quienes precisaron que dos de los perros de seguridad que se encuentran en esta zona fueron los que dieron la alerta.

“Los perros dieron positivo, es decir, se sentaron, por lo que la Policía Metropolitana junto con el equipo de seguridad se encuentran verificando qué fue lo que pasó y si se trata de un explosivo. Todo el protocolo que hay en el aeropuerto fue activado; por eso fue que las personas fueron bajadas de los aviones. Primero la seguridad”, dijo una fuente en su momento.

Luego, esta revista pudo establecer que la Policía Metropolitana de Barranquilla descartó una amenaza real y que todo ocurrió por unos elementos que fueron encontrados en una de las zonas de la terminal aérea.

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Las autoridades en Barranquilla se encuentran en máxima alerta con estrictos controles de seguridad en esta zona del Caribe colombiano con el fin de poder anticiparse ante cualquier hecho que afecte la seguridad de los pasajeros.

Asimismo, la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día y recibe información de la ciudadanía en la que puedan anticipar cualquier hecho que afecta el orden público, no solo en Barranquilla, sino en todo el país.

Se espera que en las próximas horas desde la Policía Metropolitana de Barranquilla puedan emitir un comunicado detallado de lo que sucedió en esta zona del Atlántico.