Qué hacer para evitar ser víctima de extorsión: guía del Gaula de la Policía de Barranquilla

En conversación con SEMANA, el capitán Manuel Otálvaro, subcomandante del Gaula de la Policía de Barranquilla, dio algunas recomendaciones a la ciudadanía en general con el fin de evitar que los casos de extorsión sigan aumentando.

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“La primera recomendación es restringir la información personal en redes sociales. Muchas de estas extorsiones se originan por datos que las mismas personas publican sin control”, advirtió el oficial.

Asimismo, indicó que es clave que las personas no atiendan llamadas de desconocidos y mucho menos suministren datos personales que sean sensibles.

“Hay que ser muy cuidadosos al compartir números telefónicos o atender solicitudes de personas que no están plenamente identificadas. Muchos delincuentes se hacen pasar por clientes o familiares”, explicó.

Capitán Manuel Otálvaro, subcomandante del Gaula de la Policía de Barranquilla, en conversación con SEMANA. Foto: Gabriel Salazar López.

Otálvaro dijo que la modalidad de falso servicio es muy común en Barranquilla, pero que gracias a las labores preventivas ha disminuido.

“Antes de efectuar cualquier desplazamiento, especialmente para domicilios o servicios, es fundamental verificar que el pago se haya hecho y confirmar la identidad de quien solicita el servicio. Siempre es importante informar a un familiar, dejar un contacto de referencia e incluso avisar a la Policía o al cuadrante si se va a hacer un desplazamiento que genere sospecha”, señaló.

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Hombres del grupo Élite del Gaula de la Policía de Barranquilla. Foto: Cortesía.

El oficial, quien lleva más de tres años en el Gaula de la Policía, indicó que es clave saber a los sitios a donde se movilizan las personas.

“Si el destino es una zona desconocida o con antecedentes, lo primero es verificar antes de acudir. No se debe ir a cumplir un servicio sin tener claridad de la situación”, puntualizó.

En Barranquilla se encuentra habilitada la línea 165 contra la extorsión y también la línea nacional 123 de la Policía Nacional, que atiende cualquier tipo de emergencia.