Las hipótesis del macabro caso de dos hermanas menores de edad halladas muertas en Atlántico

Hay consternación en el departamento del Atlántico, luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación encontrara los cadáveres de dos hermanas, menores de edad, desaparecidas desde el Martes de Carnaval en Barranquilla.

La fosa donde fueron encontrados los cuerpos estaba situada en una zona enmontada del barrio Maranatha, Malambo, Atlántico, de donde salía un olor desagradable, que llevó a que la comunidad avisara a la Policía y, posteriormente, a la Fiscalía, quienes realizaron la inhumación de los cuerpos el sábado 28 de febrero.

Los cuerpos fueron llevados a Medicina Legal en el sur de Barranquilla, donde llegaron los familiares de las niñas para reconocerlos. Eran dos hermanas de 14 y 17 años. Las autoridades tienen dos teorías sobre el caso.

María Noriega Cruz, madre de las niñas, fue quien inició el proceso en el instituto forense. Después de reconocer los cuerpos, salió muy afectada del lugar contando lo que había pasado.

Mientras tanto, Wendy Hernández, hermana de las jóvenes encontradas muertas que vivían en el barrio La Sierrita, en el sur de la capital del Atlántico, dio algunos detalles del caso en una conversación con el periódico El Heraldo.

“Era algo que no teníamos control; ellas decidieron irse y yo les empecé a escribir, pero nunca respondieron. Nunca dieron señales de escribirnos, de decirnos si estaban bien. (…) Ellas siempre que salían, siempre trataban de comunicarse con mi mamá”, dijo la joven al medio barranquillero.

También dijo que sus hermanas salieron con sus novios a una fiesta en el municipio de Malambo, pero nunca volvieron a casa.

“Ellas salieron sábado (14 de febrero) y regresaron… Salían y regresaban. El día lunes (16 de febrero) ellas estuvieron todo el día en la casa; el día martes (17 de febrero) estuvieron todo el día también, hasta que cayó casi la medianoche (…) ellas decidieron salir. La menor no quería ir, pero Keyla Nicolle le decía: ‘Vamos, vamos, nosotros nos regresamos’ y se fueron”, agregó.

Frente a este caso hay dos hipótesis que manejan las autoridades judiciales en el Atlántico: la primera tiene que ver con un presunto secuestro extorsivo, pues estaban pidiendo la suma de 5 millones de pesos por cada una de las menores para entregarlas, por lo que los familiares acudieron al Gaula de la Policía de Barranquilla, quienes avanzan con las pesquisas.

La segunda tiene que ver con unos presuntos nexos con organizaciones criminales como lo son Los Costeños. Al parecer, estando en el municipio de Malambo, Atlántico, se habría desatado una discusión en la que aseguraban que las menores eran informantes de otra organización delictiva, por lo que las habrían asesinado.

Sin embargo, todo está siendo investigado por las autoridades judiciales que están trabajando en el caso. Hasta ahora, los novios de las menores de edad no han sido encontrados, por lo que piden localizarlos e interrogarlos para averiguar qué ocurrió.