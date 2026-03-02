Los operativos de control en sitios donde comercializan alimento no se detienen en el municipio de Soledad, Atlántico. La Secretaría de Salud dio a conocer que ordenó el cierre de un establecimiento comercial y procedió al decomiso y destrucción de 52 kilos de queso costeño en una distribuidora de ese producto ubicada en el barrio Las Gaviotas.

“La operación se cumplió en desarrollo de los operativos de vigilancia y control de salud pública que constató condiciones inadecuadas para el procesamiento y almacenamiento de queso costeño, producto de alta demanda en la alimentación de la región, lo cual lo hace altamente de extremo cuidado”, explicaron desde la dependencia de salud.

Entretanto, Edison Barrera, secretario de Salud municipal, expresó su preocupación por las deplorables condiciones higiénicas encontradas en el establecimiento comercial.

Una de las neveras del sitio. Foto: Alcaldía de Soledad.

Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, era una evidente exposición de daños a la salud pública, motivos por los que se determinó el cierre del mismo, procedimiento que tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y de la División de Salud Pública Departamental.

“El gobierno municipal continuará realizando operativos de control de este orden en procura de garantizar el derecho a la vida y la salud de la comunidad en general e invita a los comerciantes y procesadores de alimentos a guardar los lineamientos legales y de salubridad para evitar ser sancionados”, indicaron.

El queso no tenía cadena de frío. Foto: Alcaldía de Soledad.

De igual manera, los ciudadanos que tengan cualquier tipo de denuncia la pueden realizar en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Soledad o comunicándose a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, quienes activarían la ruta correspondiente dependiendo del caso que se pueda llegar a registrar.