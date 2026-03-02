Regiones

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Las autoridades se encuentran investigando el caso que ha causado terror entre la ciudadanía.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

2 de marzo de 2026, 10:38 a. m.
Levantamiento de cadáveres. Imagen de referencia.
Levantamiento de cadáveres. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Policía Nacional

La violencia en el municipio de Malambo, Atlántico, no da tregua. En el barrio Maranatha, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación encontró enterrados en una zona enmontada los cuerpos sin vida de dos mujeres.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que del suelo salía un fuerte olor a podrido, por lo que los residentes de una invasión cercana le avisaron a las autoridades, quienes llegaron con un equipo especial a la zona.

El grupo de criminalística de la Fiscalía realizó la exhumación y pudieron determinar que no se trataba de un cuerpo, sino de dos, por lo que los inspeccionaron y los trasladaron hasta las dependencias de Medicina Legal en el sur de Barranquilla. Todo ocurrió durante el mediodía del sábado 28 de febrero en esta zona del área metropolitana de la capital del Atlántico.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Lo que tratan de establecer las autoridades es cómo fue el crimen de estas dos mujeres que hasta la publicación de este informe no habían podido ser identificadas. En esta zona de Malambo, Atlántico, delinquen varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, homicidios, extorsiones, entre otras actividades irregulares.

El domingo, 1 de marzo, María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, fue asesinada y encontrada dentro de su apartamento situado en el barrio Altos del Río. El principal sospechoso del caso es su compañero sentimental, quien está siendo buscado por las autoridades judiciales.

“Información aportada por familiares de la víctima, daría cuenta de que los hechos habrían sido perpetrados por su pareja sentimental, a quien observaron salir por última vez de la vivienda”, dijo la Policía de Barranquilla.

Mujer asesinada en el sur de Barranquilla.
Mujer asesinada en el sur de Barranquilla. Imagen de referencia. Foto: Suministrada SEMANA.

Ya son 18 las mujeres que han sido asesinadas en todo el departamento del Atlántico en lo que va de 2026. Las autoridades se encuentran en máxima alerta y trabajan con el fin de poder contener este tipo de hechos de violencia que causan pánico entre la ciudadanía.

