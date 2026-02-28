Nación

Rector de la Universidad del Atlántico responde a denuncia publicada por SEMANA, por presunta crisis administrativa

Aseguró que los órganos institucionales están funcionando y que el Gobierno está resolviendo con eficacia con el Ministerio de Educación la crisis de gobernabilidad.

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 10:01 p. m.
El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, respondió a denuncia publicada por SEMANA.
La Universidad del Atlántico atraviesa una disputa más allá de lo académico, en medio de denuncias de sectores internos que aseguran que la institución se ha convertido en un fortín burocrático alineado con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El punto de quiebre fue precisamente la designación de Rafael Castillo como rector de la institución, en el marco de la intervención que realizó el Ministerio de Educación Nacional.

El ambiente en la Universidad del Atlántico está al rojo vivo: señalan que sería el nuevo fortín del Gobierno en el Caribe

Sus críticos advierten que registra sanciones vigentes en la Procuraduría General de la Nación, que le impedirían ejercer el cargo, pese a lo cual asumió el control de la institución.

Sin embargo, a las denuncias presentadas respondió este sábado el rector de la institución, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde se defendió de las acusaciones y defendió sus nombramientos.

El consejero Abraham González, de Cambio Radical, y elector del rector reemplazado, descalifica mi designación, a pesar de que en acto administrativo del ministro Daniel Rojas me entregan la representación legal”, señaló.

Rafael Castillo, requerimiento de la Procuraduría y sede de la Universidad del Atlántico.
Rafael Castillo, requerimiento de la Procuraduría y sede de la Universidad del Atlántico. Foto: Jeisson Gutiérrez - El Heraldo (Rafael Castillo), archivo y montaje SEMANA.

La respuesta se da ante la denuncia de Abraham González, representante de los egresados ante el Consejo Superior, quien aseguró que la universidad “está sumida en una crisis administrativa provocada, básicamente, por una agenda política del Gobierno del cambio”.

González, en su denuncia, también cuestionó los nombramientos realizados por Castillo: “Son nombramientos que se basan en favores a las personas que cometieron la arbitrariedad de llevarlo al poder, aun sin los requisitos”.

A esto le respondió el rector: “Se escandaliza con mis nombramientos, que han sido técnicos (pueden observar los perfiles). He designado servidores que no pertenecen a los sistemas de repartos imperantes; muchos se estrenan en cargos. ORI, Vicedocencia, Informática, Extensión, Investigación, Admisiones, etc.

Del Consejo Superior al despacho ministerial: la ‘jugada’ del Gobierno Petro que desató el caos en la Universidad del Atlántico

Y agregó: “Yorly Berdugo, lo conozco como profesor de @UniBarranquilla, conocedor del modelo de ciclos propedéuticos, con estudios de maestría y doctorado. Le ofrecí el cargo, independiente de su relación parental, con un viceministro. Es de S/larga, donde funciona la Oficina de Regiones”.

También se refirió a Nevis Niño: “Es feminista, profe de la @udeatlantico, líder de víctimas. Es investigadora, reconocida por Minciencias, con publicaciones. Fue directora de la SAE, y eso no la hace cuota de @DanielRMed. Es procaz esa mención, con el MEN que se ha limitado a cumplir sus medidas”.

Desde el sindicato ADT, su presidente, Federico Santodomingo Zárate, habló de persecución contra docentes. “Nos habló de coordinar, pero más bien ha declarado una persecución contra los profesores, nombrándolos no por lo que pide la norma (…) Eso no es lo que pide la ley”, expresó.

Frente a esto, Castillo respondió: “La ADT, un sindicato de profesores y trabajadores, se opone a condiciones laborales dignas, alegando que el recorte de horas de contacto es una disminución de las 40 horas laborales. Qué horror, el salario se mantiene para dedicar más tiempo a investigación. Qué vergüenza”.

Finalmente, indicó que “los órganos institucionales están funcionando”.

Noticias Destacadas