Barranquilla

Crisis en la UniAtlántico: Secretaría de Salud de Puerto Colombia clausura piscinas por su mal estado

Las polémicas no cesan en esta institución de educación superior.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 8:41 a. m.
Este es el sello de cierre en las piscinas de las Universidad del Atlántico.
Este es el sello de cierre en las piscinas de las Universidad del Atlántico. Foto: Jeisson Gutiérrez - EL HERALDO - CORTESÍA.

La Universidad del Atlántico, una de las instituciones más importantes del Caribe colombiano, no pasa su mejor momento. Ahora, se conoció sobre la clausura de sus piscinas por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia por no cumplir con las condiciones óptimas en temas de salubridad y de infraestructura.

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La secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez Escalante, sostuvo que durante la visita que fue solicitada por la comunidad estudiantil, pudieron evidenciar las anormalidades. Asimismo, indicó que tomaron muestras de agua con el fin de realizar los respectivos análisis.

Y es que fue la representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Universitario, Rosa María Castillo Cantillo, quien realizó la denuncia y copió a las autoridades correspondientes para que tomaran acciones frente a lo que estaba sucediendo.

Denuncia realizada por el mal estado de la piscina y su infraestructura.
Denuncia realizada por el mal estado de la piscina y su infraestructura. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Como representante de Bienestar Universitario de la Universidad del Atlántico, elevo un llamado urgente ante la grave situación sanitaria detectada en nuestra institución. Tras una denuncia inicial por contaminación en las piscinas y la revisión de informes técnicos, se ha evidenciado que el sistema de cloración de agua potable se encuentra fuera de servicio, debido a la falta de contratación de personal técnico para su operación y mantenimiento”, dijo Castillo en el documento.

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Asimismo, hizo una lista de las supuestas carencias que tenía esta zona de la universidad, que es clave para el desarrollo de actividades deportivas y de clases prácticas.

• Las piscinas presentan deterioro visible en la calidad del agua.

• Existe presencia de algas en paredes y pisos, evidenciando falta de mantenimiento.

• Se han identificado bacterias coliformes en análisis previos, lo que representa un riesgo para la salud.

• Actualmente, los sistemas de mantenimiento y cloración se encuentran fuera de servicio por falta de contratación.

• A pesar de haberse ejecutado contratos en años recientes, las condiciones actuales evidencian posibles fallas en la continuidad y eficacia de dichos procesos.

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La representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Universitario, Rosa María Castillo Cantillo, también hizo una lista de peticiones a las autoridades y entidades correspondientes.

1. Realizar inspecciones sanitarias inmediatas y muestreos rigurosos de la calidad del agua.

2. Ejecutar análisis microbiológicos independientes que determinen el nivel de riesgo.

3. Ordenar medidas preventivas inmediatas, incluyendo la posible suspensión del uso de las piscinas y del suministro de agua en áreas críticas si se confirma el riesgo.

4. Iniciar las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias y fiscales.

Hoy viernes, 27 de marzo, habrá sobre las 9:00 a. m. una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en las instalaciones de la Gobernación, donde se espera que tomen decisiones de fondo por lo que ocurre en esta universidad.