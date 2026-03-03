Barranquilla

Denuncian crisis en Unidad de Salud en UniAtlántico y envían duro mensaje al rector Rafael Castillo: “No se haga el ciego”

SEMANA conversó con el profesor Fernando Cabarcas Castellanos, quien entregó una radiografía de la situación.

Gabriel Salazar López

3 de marzo de 2026, 12:56 p. m.
Unidad de Salud y Rafael Castillo, rector de la Universidad del Atlántico.
La crisis de la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico es real", así lo dijo en SEMANA el profesor Fernando Cabarcas Castellanos, representante de los docentes ante la Junta Administradora de la Unidad de Salud. Denunció que hay falta de medicamentos, faltan médicos generales y especialistas por contratos, y un presupuesto que no alcanza para cubrir a todos los usuarios, que en su mayoría son adultos mayores.

“Estamos en marzo y todavía no existe el cien por ciento de la ejecución de los contratos para la buena prestación de los servicios. Ese proceso ya tiene tres meses y la gente se queja permanentemente porque todo está ‘en proceso’”, dijo en conversación con esta revista.

El ambiente en la Universidad del Atlántico está al rojo vivo: señalan que sería el nuevo fortín del Gobierno en el Caribe

Asimismo, detalló que, aunque desde esta semana comenzaron a entregar algunos medicamentos tras la formalización de unos contratos con los proveedores, la solución no es de fondo. De acuerdo con el testimonio de Cabarcas, de los tres proveedores encargados del suministro, solo uno tiene contrato totalmente establecido; los otros dos aún están en trámites.

“Sí es cierto que ya se están entregando algunos medicamentos, pero es insuficiente. Los otros proveedores todavía están en proceso de finiquitar su contrato. Eso es lo real. En materia de recurso humano no hay ni un contrato. Los médicos de planta, los especialistas, el médico en casa, las enfermeras domiciliarias, el personal de farmacia, ninguno tiene contrato vigente. Todo está en proceso”, precisó.

Universidad del Atlántico.
Actualmente, son 1.803 usuarios, de los cuales el 75 % corresponde a personas de la tercera edad que padecen enfermedades crónicas con tratamientos de alto costo; así lo precisó el docente, advirtiendo que deben actuar desde la rectoría de la Universidad del Atlántico en cabeza de Rafael Castillo.

“No hay neurólogos, no hay urólogos, no hay oncólogos, porque está en proceso de contratación. ¿Hasta cuándo es el proceso de contratación?”, indicó.

Del mismo modo, señaló que este calvario que hoy les ha tocado vivir se da luego de unos cambios en la administración de la Unidad de Salud. Indicó que mediante el Acuerdo 0025 del 11 de diciembre de 2023, el Consejo Superior otorgó al rector amplias facultades para el manejo administrativo y financiero de la dependencia, concentrando decisiones que antes estaban en manos de la Junta Administradora.

“La administración central tiene el poder absoluto del manejo de la unidad de salud, cuando el manejo lo debe tener la junta administradora. El presupuesto es de nosotros, de lo que nos descuentan mensualmente como cotizantes, pero ese dinero no alcanza”, agregó.

Rector de la Universidad del Atlántico responde a denuncia publicada por SEMANA, por presunta crisis administrativa
Rafael Castillo, requerimiento de la Procuraduría y sede de la Universidad del Atlántico.
Asimismo, dijo que era necesario que el rector Castillo brindara una solución de fondo a esta problemática inyectando recursos al presupuesto de esta unidad; eso sí, realizando el seguimiento necesario para que haya transparencia: “Señor rector, no se haga el ciego cuando sabe que no ha hecho contrato al recurso humano de la unidad de salud. Debe convocar urgentemente a la junta y solucionar esto”.

Se espera que haya un pronunciamiento oficial por parte de la Universidad del Atlántico en medio de esta crisis que atraviesan, no solo en salud, sino también con los polémicos nombramientos a personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro.

