Así será la nueva Policía de Soledad y Malambo en Atlántico: se busca atacar la criminalidad

En medio de la crisis de seguridad que hoy afronta el departamento del Atlántico, la Policía Nacional dio a conocer mediante la Resolución 01568 del 9 de junio de 2026 que fue creada la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, lo que cambiaría la estructura de la institución en esta zona del Caribe.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, la medida fue adoptada por el entonces director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, lo que traduce que esta nueva unidad policial tiene autonomía en su administración, así como en materia de operatividad.

La creación de este nuevo comando responde —según la Policía— a las dinámicas demográficas, urbanísticas y de seguridad que han experimentado ambos municipios durante los últimos años.

Con esta creación, buscan poder “fortalecer la función preventiva y operacional en el territorio”, al tiempo que facilitará una respuesta más eficiente frente a los retos en materia de convivencia ciudadana, prevención del delito y atención a las comunidades.

“Se hace necesario realizar la modificación de la estructura orgánica de la Policía Nacional con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios de Soledad y Malambo, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos misionales”, dice la resolución conocida por SEMANA.

La resolución también destaca que el crecimiento demográfico y urbano de ambas poblaciones exige una presencia institucional más robusta y especializada.

“Debido al crecimiento poblacional de los municipios de Soledad y Malambo, se encuentra fundada para expedir el marco de su competencia las resoluciones administrativas que definan las estructuras orgánicas para dirigir la Policía Nacional en todo el territorio nacional”, señala el acto administrativo.

La nueva Policía Metropolitana tendrá su sede principal en el municipio de Soledad y asumirá competencias operativas sobre los municipios de Soledad y Malambo.

Según la resolución, la estructura contará con un comando propio, subcomando, áreas de talento humano, planeación, comunicaciones estratégicas, asuntos jurídicos, derechos humanos y grupos especializados en inteligencia, investigación criminal, protección y servicios especiales, carabineros y protección ambiental.

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Panorámica de Soledad, Atlántico. Foto: cortesía

La nueva Metropolitana dispondrá de estaciones de Policía distribuidas en sectores estratégicos de ambos municipios. Entre ellas se encuentran las estaciones Centro Histórico, Hipódromo, Muvdi, Los Almendros, Soledad 2000, Terminal de Transportes, Aeropuerto Ernesto Cortissoz y las estaciones de Malambo, El Concord y Bellavista.

En ese nuevo organigrama, la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo aparece incorporada oficialmente dentro de la Región de Policía No. 8, junto con Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Valledupar.

Operativos de la Policía Nacional. Foto: Suministrada a SEMANA.

En el capítulo de disposiciones generales, el acto administrativo deja expresamente consignado que “la sede del comando de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo es el municipio de Soledad (Atlántico)”, mientras que otro artículo establece que “la jurisdicción territorial de la Policía Metropolitana de Barranquilla corresponderá al distrito de Barranquilla”, separando de manera definitiva las competencias operativas entre ambas estructuras policiales.