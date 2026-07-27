Burla tras accidente de tránsito terminó en violenta riña en Barranquilla: un muerto y un herido

La madrugada del domingo, 26 de julio, se registró un nuevo hecho de intolerancia en el barrio La Alboraya, en el sur de Barranquilla. Un leve accidente de tránsito terminó en una tragedia que cobró la vida de una persona y otra terminó herida.

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Según la información que se ha conocido, en la calle 42 con carrera 7H, tres hombres que iban a bordo de una motocicleta se cayeron de la motocicleta. En esa zona hay una estación de servicio y los trabajadores de la misma se burlaron de lo que había sucedido.

Luego, los tres hombres que iban en la motocicleta habrían agredido con un taco de billar a las personas que los cuestionaron con risas y otros comentarios, por lo que se desató el violento enfrentamiento entre personas que estaban cerca y los accidentados.

Incluso, se conoció que los vecinos del sector se vieron molestos por el ataque contra los empleados del lugar y fue cuando atacaron utilizando armas blancas. Todo fue confusión y los presentes corrían de un lado al otro.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

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En medio de esta gresca, asesinaron con heridas de arma blanca a Jeison Andrés Aguilar, de 27 años de edad, mientras que un segundo sujeto terminó gravemente herido tras un fuerte golpe en su cabeza, por lo que lo trasladaron hasta un centro asistencial donde está bajo el cuidado de los médicos.

Arma blanca, imagen de referencia Foto: Foto: tomada de LAAR Seguridad

Tras lo sucedido, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentran llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar quién fue el responsable de este caso de homicidio que hoy sacude a la capital del Atlántico.

El cuerpo sin vida de Jeison Andrés Aguilar fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para determinar cuál fue la causa exacta de la muerte de este sujeto.

Las autoridades en Barranquilla hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de resolver las diferencias mediante el diálogo.