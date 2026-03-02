Ingrid Betancourt estuvo en la ciudad de Barranquilla y desde allí hizo varios recorridos en medio de su campaña con el equipo de Óxigeno, que es liderado en el Caribe por el ingeniero de sistemas y pastor cristiano David Reyes Castro. Betancourt, en diálogo con SEMANA, no se quedó con nada y entregó detalles de lo que ha vivido y lanzó fuertes críticas contra el petrismo.

SEMANA: Ingrid Betancourt, ¿cómo la recibe Barranquilla en medio de tantas polarizaciones y situaciones que hoy vive no solo la ciudad, sino también todo el país?

Ingrid Betancourt (I. B.): Pues lo que yo siento es un ánimo de hacer las cosas bien. Los colombianos están sintiendo que se cometió un gran error llevando a Gustavo Petro a la presidencia. A mí me habían dicho que aquí había mucho petrismo, pero la verdad no lo he visto. No he visto apoyo a Cepeda que reflejan las encuestas. Voy por las calles y la gente está muy indignada con todo lo que está sucediendo. Los últimos decretos que están saliendo afectan el bolsillo de los colombianos; se roban los recursos de las pensiones. Todo esto crea una inquietud porque la gente siente que le están metiendo la mano al bolsillo.

Cuando subieron los sueldos, fue como un contentillo, como para distraer, pero en realidad los van a robar. Es como cuando lo raponean a uno y hay un equipo: uno lo saluda y le da un abrazo y el otro le quita el reloj y la billetera. Eso es lo que los colombianos están sintiendo, una situación de fragilidad. Y me preguntan mucho cómo votar, cómo derrotarlos. Yo explico el tema de la gran consulta, que es una oportunidad para que gente extraordinaria llegue a la presidencia y que por primera vez no tengamos que elegir entre el menos peor, sino al mejor.

SEMANA: Las encuestas en segunda vuelta muestran como favorito a Cepeda. ¿Cree en esos resultados?

I. B.: Las encuestas cambian todos los días. Son una foto del momento. El 8 de marzo cambiará el panorama político cuando salga el candidato de la gran consulta con una votación masiva. Si logramos más de seis millones de votos, derrotamos de entrada al petrismo. Creo que quienes no participaron en la consulta cometieron un error. Los colombianos van a premiar la unión y a quienes estén dispuestos a dejar sus egos por salvar el país. Después de la consulta vendrá la gran batalla y todos deberán unirse al que gane.

SEMANA: Usted ha hablado de esa gran consulta. ¿Quiénes integran esa lista?

I. B.: Tenemos nueve candidatos. Dos mujeres extraordinarias y otros candidatos maravillosos, dos de los cuales son de Oxígeno: Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. La idea es que los mejores lleguen a ser candidatos. Tenemos a Óscar Ortiz, quien impulsó la séptima papeleta y la Constitución del 91. También al pastor David Reyes, que defendió el No en el plebiscito; yo defendí el Sí, pero hoy confieso que me equivoqué porque lo que hemos visto en la JEP ha sido impunidad total.

Está también el exalcalde de Bucaramanga, que saneó las finanzas y defendió el Páramo de Santurbán; Silverio Gómez, fundador de Portafolio; Daisy Guanaro, víctima de las Farc y amenazada de muerte; John Frank Pinchao, héroe de la nación; Óscar Franco, médico que diseñó el manejo de la pandemia en Suiza; y estoy yo, con ganas de que Colombia salve la democracia y derrote en las urnas a los bandidos. Cuando la gente escucha la lista, dice que todos son buenos y que quieren apoyarnos.

SEMANA: ¿Cómo ve hoy la seguridad en Colombia frente a la de hace veinte años?

I. B.: Hace veinte años teníamos paramilitarismo, guerrilla y narcotráfico, pero no teníamos un gobierno aliado con estos bandidos. Hoy la situación es más grave porque con el pacto de la picota y la paz total se les entregó el territorio nacional. Están en 800 de los 1.054 municipios. Los colombianos sentimos que nos respiran en la nuca y por eso debemos unirnos para sacarlos del gobierno.

SEMANA: Se registraron agresiones en su contra en Barranquilla. ¿Qué ocurrió?

I. B.: El petrismo tiene un modus operandi violento. Este era un influencer que aspira al Congreso y que, según entiendo, es pagado por RTVC. Con los impuestos de los colombianos financian a personas que agreden a quienes no somos petristas. Yo atravesaba la Plaza de la Aduana y empezó a burlarse, a decir que yo no tenía derecho a estar ahí.

Cuando se salió de tono, cogió un paraguas e intentó golpear a los jóvenes que me acompañaban. Eso demuestra que cuando no tienen argumentos, salen a pegar.

SEMANA: Finalmente, el país vive un clima político muy polarizado. ¿Cuál es su mensaje?

I. B.: Sí, estamos polarizados, pero no entre izquierda y derecha. Estamos polarizados entre quienes quieren defender la democracia y quienes quieren imponer una narcodictadura. Es la diferencia entre preservar nuestras libertades o terminar como los venezolanos, a quienes les quitaron el futuro para que unos pocos vivan sabroso. Esa es la verdadera polarización.