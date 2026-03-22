Alias el Quesero, de Los Costeños, sería el responsable de la masacre de tres personas en Soledad, Atlántico

Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que alias el Quesero, cabecilla de la temida banda de Los Costeños, sería el responsable de ordenar el asesinato de tres personas la noche del sábado, 21 de marzo, en Soledad, Atlántico.

Masacre en Soledad: tres personas fueron asesinadas y una más quedó herida. Policía investiga

Este sujeto es el encargado de dirigir las actividades ilegales en varios barrios del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.

“Todo apunta a que este sujeto había ordenado el asesinato de alias Ojito y los sicarios dispararon contra todas las personas que lo acompañaban”, dijo a esta revista alguien cercano a las investigaciones.

Las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas por las autoridades como Jesús Alberto Escorcia, de 24 años de edad; luego Emilio Nicolás Miranda, de 67; y Luis Alberto Romero, de 68 años. Todos fallecieron en una calle del barrio Normandía por la gravedad de las heridas.

En ese mismo ataque criminal terminó lesionado Óscar Miguel Buelvas, de 59 años de edad, quien pelea contra la muerte en un centro asistencial.

Desde la Alcaldía de Soledad, precisaron que las autoridades judiciales avanzan con las pesquisas del caso para poder capturar a los sicarios que se movilizaban a bordo de un motocarro.

“Requerimos de las autoridades de competencia una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización. La muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”, precisaron.

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Entretanto, el coronel Álvaro Fernández Alarcón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, precisó que una vez ocurrieron los hechos activaron la búsqueda de quienes serían los responsables.

“En el municipio de Soledad, donde tres personas perdieron la vida en hechos violentos, la Policía Nacional ha dispuesto un equipo integral y especializado de investigación criminal e inteligencia con el objetivo de identificar y capturar; invitamos a la comunidad a brindar información que permita esclarecer este caso”, dijo el oficial.

Y es que en el municipio de Soledad, la banda de Los Costeños o como se hacen llamar ahora, Bloque Resistencia Caribe, libran una guerra sin precedentes con Los Pepes por rentas criminales, entre otras rentas criminales.