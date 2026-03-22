Nación

Alias el Quesero, de Los Costeños, sería el responsable de la masacre de tres personas en Soledad, Atlántico

SEMANA conoció detalles en poder de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Barranquilla.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
22 de marzo de 2026, 1:51 p. m.
Asesinaron a 3 personas la noche del sábado, 21 de marzo, en Soledad, Atlántico.
Asesinaron a 3 personas la noche del sábado, 21 de marzo, en Soledad, Atlántico. Foto: Suministrada a Semana

Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que alias el Quesero, cabecilla de la temida banda de Los Costeños, sería el responsable de ordenar el asesinato de tres personas la noche del sábado, 21 de marzo, en Soledad, Atlántico.

Masacre en Soledad: tres personas fueron asesinadas y una más quedó herida. Policía investiga

Este sujeto es el encargado de dirigir las actividades ilegales en varios barrios del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.

Todo apunta a que este sujeto había ordenado el asesinato de alias Ojito y los sicarios dispararon contra todas las personas que lo acompañaban”, dijo a esta revista alguien cercano a las investigaciones.

Las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas por las autoridades como Jesús Alberto Escorcia, de 24 años de edad; luego Emilio Nicolás Miranda, de 67; y Luis Alberto Romero, de 68 años. Todos fallecieron en una calle del barrio Normandía por la gravedad de las heridas.

Barranquilla

Digno Palomino, quien negocia la paz con el Gobierno Petro, niega vínculos con ataques criminales en Barranquilla

Barranquilla

Asesinan a domiciliario en medio de un atraco en Barranquilla

Barranquilla

Cae conductor de ruta escolar por presunto abuso sexual a una niña: esta es la historia

Barranquilla

Armando Benedetti contra los Char: se avecina disputa por la Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla

Edilesa de Barranquilla perdió a su bebé y no tenía al día su seguridad social: concejal Heidy Barrera anuncia debate de control político

Confidenciales

Gobernador Eduardo Verano anuncia que Atlántico mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings

Barranquilla

Polémico juez suspende audiencia para “verificar” actuaciones de las autoridades y luego asesinan a una persona en el lugar

Nación

Masacre en Soledad: tres personas fueron asesinadas y una más quedó herida. Policía investiga

Medellín

Masacre en Antioquia: asesinaron a cinco hombres en zona rural de Vegachí, tras enfrentamiento del Clan del Golfo

Cali

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

En ese mismo ataque criminal terminó lesionado Óscar Miguel Buelvas, de 59 años de edad, quien pelea contra la muerte en un centro asistencial.

Desde la Alcaldía de Soledad, precisaron que las autoridades judiciales avanzan con las pesquisas del caso para poder capturar a los sicarios que se movilizaban a bordo de un motocarro.

“Requerimos de las autoridades de competencia una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización. La muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”, precisaron.

Los impresionantes detalles del asesinato de dos hermanas menores a manos de sicarios en Barranquilla: el novio de una de ellas está implicado

Entretanto, el coronel Álvaro Fernández Alarcón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, precisó que una vez ocurrieron los hechos activaron la búsqueda de quienes serían los responsables.

“En el municipio de Soledad, donde tres personas perdieron la vida en hechos violentos, la Policía Nacional ha dispuesto un equipo integral y especializado de investigación criminal e inteligencia con el objetivo de identificar y capturar; invitamos a la comunidad a brindar información que permita esclarecer este caso”, dijo el oficial.

Y es que en el municipio de Soledad, la banda de Los Costeños o como se hacen llamar ahora, Bloque Resistencia Caribe, libran una guerra sin precedentes con Los Pepes por rentas criminales, entre otras rentas criminales.