Abelardo De La Espriella se va de frente contra los criminales: “No hay libertad sin seguridad”

Desde Barranquilla, Atlántico, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dijo que no habrá espacio para que los criminales sigan delinquiendo en las diferentes regiones de Colombia. Insistió en que los hará pagar cada uno de sus delitos ante la justicia.

“No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables, no habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley”, sostuvo.

Al mismo tiempo, indicó: “A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas se les juzgará, se les capturará, se les juzgará y responderán por cada crimen cometido, con nuestro pueblo y nuestra nación. Porque la paz verdadera no nace de la impunidad. La verdadera paz nace de la justicia”.

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